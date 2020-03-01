بالفيديو.. موجة من الاستياء تجتاح محبي كرة القدم بعد تصريح لاعب الاتفاق

ماجد محمد (صدى):

أثارت تصريحات اللاعب السلوفاكي فيليب كيش، لاعب وسط الاتفاق، موجة من الاستياء بين محبي كرة القدم السعودية؛ حيث صرح أن فريقه سيواجه نادي الهلال بالجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ من أجل الفوز لصالح نادي النصر.

وقال كيش لبرنامج الدوري مع وليد: " سنسعى للفوز على نادي الهلال لعيون النصر، وحتى نضمن تقليص الفارق بين الفريقين لمصلحة النصر في الموسم الجاري.. يجب علينا ألا نُخطئ أمام الهلال إذا أردنا تحقيق الفوز " .

‏وتسبب التصريح في موجة غضب واستياء؛ حيث اعتبره عشاق كرة القدم بالمملكة، يمس نزاهة منافسة الرياضة الشريفة في دوري المحترفين؛ فيما دعوا وزارة الرياضة أن يكون لها موقف وحازم للحفاظ على سمعة النشاط الرياضي وإظهار نتائج التحقيق.

ومن جانبه، علق الناقد الرياضي عبد المحسن الجحلان على تصريحات كيش، قائلًا: " ‏لاعب الاتفاق أعلنها صريحة أنهم سيلعبون أمام الهلال من أجل تقليص النقاط لمصلحة النصر؛ بغض النظر عن الإجراءات والعقوبات في هذا الشأن .. السؤال لو أن اللاعب كان يتحدث لمصلحة الهلال.. ماذا ستكون ردة الفعل!! ".