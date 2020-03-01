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«الصحة» توجه تنبيهاً للقادمين للمملكة

الاخبار المحلية
Time منذ 41 دقيقة
Views 1489
«الصحة» توجه تنبيهاً للقادمين للمملكة

الرياض (صدى):
نبهت وزارة الصحة على القادمين لمملكة من الدول التي سجلت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، بالتواصل معها على رقم 937 في حال ظهرت عليهم أي أعراض مرضية خلال 14 يوماً من تاريخ العودة.

وأوضحت الوزارة أن الأعراض المرضية التي تظهر خلال 14 يوماً في حال الإصابة بالمرض، "ارتفاع درجة الحرارة، وألم في الحلق، وضيق في التنفس"، مشيرة إلى أنه في حال ظهور هذه الأعراض يجب البقاء في المنزل، واستخدام الكمامة.

وأكدت الوزارة على أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، مهيبة بالجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها لتجنب الإصابة بالفيروسات، حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة.

وكانت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفايروس كورونا، أكدت أمس أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس الجديد في المملكة حتى الآن، وأهابت بالجميع التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفايروس.

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أحدث التعليقات

اهلاووووووي
هههههههههههههههههههههههه صريح جدااااااااااااااا
إبن سمومة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل الله العفو والعافية..
511
فعلا صدقت حلاوة الحياه فقدناها من بعد ماعرفنا الانترنت والورعنه معاد باقي شي زين الا حسن الخاتمه والجنه ان شاءالله..
القحطانى
هههههههههههههههههههههههههههههه
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه الله يسعدك يا الزعاق والله ان الخبل عندي هنا