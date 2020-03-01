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بالفيديو .. أول رد من مجدي عبد الغني بعد حضوره حفل زفاف عقب بكائه في عزاء «مبارك»

اخبار رياضية
Time منذ 51 دقيقة
Views 1664
بالفيديو .. أول رد من مجدي عبد الغني بعد حضوره حفل زفاف عقب بكائه في عزاء «مبارك»

القاهرة (صدى):
خرج الكابتن مجدي عبد الغني لاعب منتخب مصر السابق وعضو إتحاد الكرة عن صمته إزاء الإنتقادات الموجهة له عقب حضوره حفل زفاف نجلة الكابتن مدحت شلبي بعد ظهوره يبكي بشده في عزاء مبارك .

وأكد "عبد الغني " أنه بكي من قلبه في عزاء مبارك ولم يقصد رياء أو مجاملة لأنه لن يجني منصباً من الرئيس الراحل "مبارك " بعد وفاته أو حتى من أحد أبنائه .

كما أكد في حديثه مع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد ، أنه ذهب للفرح من باب المجاملة ولم يرقص أو يتفاعل بشكل كبير وترك الفرح بعد ساعة واحدة .

وحول ظهور لقطة لعلاء مبارك نجل الرئيس الراحل وهو يبتسم بشكل يبدو ساخراً من بكاء "عبد الغني " وكأنه لا يصدقه ، أكد أن علاء مبارك كان مبتسم لأنه كان يحاول تهدئته ، مؤكداً على حبه وتقديره الكبير للراحل الرئيس الأسبق "مبارك " .

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أحدث التعليقات

اهلاووووووي
هههههههههههههههههههههههه صريح جدااااااااااااااا
إبن سمومة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل الله العفو والعافية..
511
فعلا صدقت حلاوة الحياه فقدناها من بعد ماعرفنا الانترنت والورعنه معاد باقي شي زين الا حسن الخاتمه والجنه ان شاءالله..
القحطانى
هههههههههههههههههههههههههههههه
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه الله يسعدك يا الزعاق والله ان الخبل عندي هنا