بالفيديو .. أول رد من مجدي عبد الغني بعد حضوره حفل زفاف عقب بكائه في عزاء «مبارك»

وأكد "عبد الغني " أنه بكي من قلبه في عزاء مبارك ولم يقصد رياء أو مجاملة لأنه لن يجني منصباً من الرئيس الراحل "مبارك " بعد وفاته أو حتى من أحد أبنائه .
كما أكد في حديثه مع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد ، أنه ذهب للفرح من باب المجاملة ولم يرقص أو يتفاعل بشكل كبير وترك الفرح بعد ساعة واحدة .
وحول ظهور لقطة لعلاء مبارك نجل الرئيس الراحل وهو يبتسم بشكل يبدو ساخراً من بكاء "عبد الغني " وكأنه لا يصدقه ، أكد أن علاء مبارك كان مبتسم لأنه كان يحاول تهدئته ، مؤكداً على حبه وتقديره الكبير للراحل الرئيس الأسبق "مبارك " .
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