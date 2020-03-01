الرئيس الأفغاني يلغي بند إتفاقية مع الولايات المتحدة بعد 24 ساعة

كابول (صدى):

أكد الرئيس الأفغاني أشرف غني أن حكومة بلاده لم تقطع تعهداً بالإفراج عن خمسة آلاف سجين من طالبان كما جاء في الإتفاقية المبرمة أمس السبت بين الولايات المتحدة وأفغانستان .

وقال "غني " في تصريحات له : مطالبة طالبان بالإفراج عن سجنائها لا يمكن أن يكون شرطا مسبقا لإجراء محادثات مباشرة مع الجماعة المتشددة .

كما اعلن تمديد الهدنة الجزئية لمدة أسبوع التي سبقت توقيع الاتفاق بين بغية التوصل إلى وقف إطلاق نار "كامل".

وكانت الولايات المتحدة قد وقعت مع أفغانستان امس السبت اتفاق ينص على التزام الجانبين بالعمل بسرعة للإفراج عن السجناء من المقاتلين كإجراء لبناء الثقة بالتنسيق والموافقة من جميع الأطراف المعنية.

كما تضمن إطلاق سراح ما يصل إلى 5000 من سجناء طالبان مقابل ما يصل إلى 1000 أسير من الحكومة الأفغانية بحلول 10 مارس.