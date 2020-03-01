بالفيديو.. «الزعاق» يكشف ملامح الطقس في رمضان المقبل

الرياض (صدى):

كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية ملامح الطقس خلال الأسبوعين المقبلين وشهر رمضان المبارك لعام 1441هـ .

وقال "الزعاق " في فيديو له : حلول موسم عقرب الدسم المعروف بـ" بياع الخبل عباته " بعد يومين ، فيما أكد أنه بعد اسبوعين يتساوى طول الليل مع النهار .

وأضاف : خلال الأسبوعين المقبلين يبدأ الباب بإرتداء الملابس الصيفية بالتدريج ، بالإضافة لتشغيل وسائل التبريد كالمراوح والتكييفات وفتح النوافذ ، لكن تشغيل التكييفات يبدأ بشكل أكبر بعد 3 أسابيع من الآن ، كما تشرق الشمس بعد اسبوعين على القطب الشمالي .

وتابع : رمضان هذا العام أوله صيف نهاري وآخره صيف نهاراً وليلاً ، ورمضان عام 1442هـ صيف أيضاً ، ويبدأ رمضان في دخول الشتاء عام 1445هـ ، بينما يكون في ذروة الشتاء عام 1448 هـ .