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بالفيديو.. «الزعاق» يكشف ملامح الطقس في رمضان المقبل

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
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بالفيديو.. «الزعاق» يكشف ملامح الطقس في رمضان المقبل

الرياض (صدى):
كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية ملامح الطقس خلال الأسبوعين المقبلين وشهر رمضان المبارك لعام 1441هـ .

وقال "الزعاق " في فيديو له : حلول موسم عقرب الدسم المعروف بـ" بياع الخبل عباته " بعد يومين ، فيما أكد أنه بعد اسبوعين يتساوى طول الليل مع النهار .

وأضاف : خلال الأسبوعين المقبلين يبدأ الباب بإرتداء الملابس الصيفية بالتدريج ، بالإضافة لتشغيل وسائل التبريد كالمراوح والتكييفات وفتح النوافذ ، لكن تشغيل التكييفات يبدأ بشكل أكبر بعد 3 أسابيع من الآن ، كما تشرق الشمس بعد اسبوعين على القطب الشمالي .

وتابع : رمضان هذا العام أوله صيف نهاري وآخره صيف نهاراً وليلاً ، ورمضان عام 1442هـ صيف أيضاً ، ويبدأ رمضان في دخول الشتاء عام 1445هـ ، بينما يكون في ذروة الشتاء عام 1448 هـ .

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أحدث التعليقات

اهلاووووووي
هههههههههههههههههههههههه صريح جدااااااااااااااا
إبن سمومة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل الله العفو والعافية..
511
فعلا صدقت حلاوة الحياه فقدناها من بعد ماعرفنا الانترنت والورعنه معاد باقي شي زين الا حسن الخاتمه والجنه ان شاءالله..
القحطانى
هههههههههههههههههههههههههههههه
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه الله يسعدك يا الزعاق والله ان الخبل عندي هنا