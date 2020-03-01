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«عضو مخفي» داخل الأذن لحفظ التوازن

عالم المرأة
Time منذ يوم
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«عضو مخفي» داخل الأذن لحفظ التوازن

أميرة خالد (صدى):
يعد السمع من نعم الله سبحانه وتعالى، التي يجب على الإنسان المحافظة عليها منعا لإلحاق الضرر بهذه الحاسة.

وتحدث عملية السمع من خلال عضو آخر مخفي بشكل ما داخل الأذن، خلف ممر السمع، وفوق الأذن الداخلية، وثلاثة أقواس متداخلة في بعضها البعض تحدد التوازن الجسماني وتحفظه، وشعيرات دقيقة في ممرات هذه الأقواس، محاطة بسائل، ويتم إرسال هذه الاستثارة كإشارة عصبية للمخ.

وتتمكن الأذن من معالجة ٥٠ انطباعا في الثانية، والتمييز بين ٤٠٠ ألف صوت، على مدار ٢٤ ساعة يوميا ، بعمل 25 ألف خلية شعيرية بكامل طاقتها، وكلما ازداد عمر الإنسان تراجعت لديه حاسة السمع.

ويجب تجنب الأصوات الصاخبة، أو الساكنة أكثر من اللازم، لأن خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية يزداد عند التعرض للأصوات المرتفعة، كما يستخدم السكون الزائد للتعذيب داخل بعض السجون في ألمانيا.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الموت كأس وكلنا شاربينه
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
خلوه يخرج من القرطاس الأحمر وعليكم به مو علشان المرض لأن المرض مكتوب بس ليش يروح وهم ممنوعين من الروحه هناك
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره🤲
دآنـــــــہہ
هههههههههه 😂💕
سعد بُلع
نصيحة لمن يريد شراء البورش .. احفظ مالك ولا تشتري البورش .. سيارة مشاكلها الفنية لا تتوقف. واستنزاف لأموالك وقطع غيار وصيانة نار . ووكيلها بالسعودية جشع ..