طرق التخلص من «حرقة المعدة» لدى الحامل

أميرة خالد (صدى):

تعاني المرأة الحامل من حرقة المعدة بسبب التغيرات الهرمونية التي تمر بها، وارتخاء العضلة التي تفصل بين المريء والمعدة تؤدي لمرور الطعام بطريقة عكسية من أسفل لأعلى مما يؤدي لارتداد أحماض المعدة معها وتؤدي للشعور بالحرقة.

وتتفاقم مشكلة حرقة المعدة مع كبر حجم البطن وتقدم أشهر الحمل بسبب تضخم الرحم فيضغط الرحم على المعدة مما يؤدي إلى رجوع الطعام؛ فيما يجب على الحامل تناول الطعام على شكل وجبات صغيرة وليس دفعة واحدة.

ومن الضروري أن تقوم الحامل بمضغ الطعام جيداً والأكل بتمهل لكي لا تبتلع الهواء، كما تفيد العلكة في تخفيف الحموضة والحرقة لأن العلك يزيد من إفراز اللعاب وينشط الغدد اللعابية مما يقلل من الحموضة.

ويجب البعد عن الأطعمة الحريفة والكثيرة التوابل وكذلك المشروبات الغازية، ويفضل أن تقلل من الكافيين في الشاي والقهوة والنيسكافيه والكابتشينو وغيرها من المشروبات، والتقليل من الأطعمة الدهنية والسكرية مثل الأطعمة الجاهزة والشوكولاتة الدسمة والبيضاء.