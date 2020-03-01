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طرق التخلص من «حرقة المعدة» لدى الحامل

عالم المرأة
Time منذ يوم
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طرق التخلص من «حرقة المعدة» لدى الحامل

أميرة خالد (صدى):
تعاني المرأة الحامل من حرقة المعدة بسبب التغيرات الهرمونية التي تمر بها، وارتخاء العضلة التي تفصل بين المريء والمعدة تؤدي لمرور الطعام بطريقة عكسية من أسفل لأعلى مما يؤدي لارتداد أحماض المعدة معها وتؤدي للشعور بالحرقة.

وتتفاقم مشكلة حرقة المعدة مع كبر حجم البطن وتقدم أشهر الحمل بسبب تضخم الرحم فيضغط الرحم على المعدة مما يؤدي إلى رجوع الطعام؛ فيما يجب على الحامل تناول الطعام على شكل وجبات صغيرة وليس دفعة واحدة.

ومن الضروري أن تقوم الحامل بمضغ الطعام جيداً والأكل بتمهل لكي لا تبتلع الهواء، كما تفيد العلكة في تخفيف الحموضة والحرقة لأن العلك يزيد من إفراز اللعاب وينشط الغدد اللعابية مما يقلل من الحموضة.

ويجب البعد عن الأطعمة الحريفة والكثيرة التوابل وكذلك المشروبات الغازية، ويفضل أن تقلل من الكافيين في الشاي والقهوة والنيسكافيه والكابتشينو وغيرها من المشروبات، والتقليل من الأطعمة الدهنية والسكرية مثل الأطعمة الجاهزة والشوكولاتة الدسمة والبيضاء.

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🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الموت كأس وكلنا شاربينه
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
خلوه يخرج من القرطاس الأحمر وعليكم به مو علشان المرض لأن المرض مكتوب بس ليش يروح وهم ممنوعين من الروحه هناك
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره🤲
دآنـــــــہہ
هههههههههه 😂💕
سعد بُلع
نصيحة لمن يريد شراء البورش .. احفظ مالك ولا تشتري البورش .. سيارة مشاكلها الفنية لا تتوقف. واستنزاف لأموالك وقطع غيار وصيانة نار . ووكيلها بالسعودية جشع ..