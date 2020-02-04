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الأعداد السابقة للصحيفة

«أمنية» لتركي آل الشيخ تستفز جماهير الزمالك

Time منذ شهرين
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Comment 1
«أمنية» لتركي آل الشيخ تستفز جماهير الزمالك

ماجد محمد (صدى):
تمنى رئيس الهيئة العامة للترفيه، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، تركي آل الشيخ، أن يلعب الفريق الأحمر ضد الزمالك في دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا رغم استحالة حدوث ذلك.

وقال آل الشيخ: كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة غداً بمواجهة نادي الزمالك لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور.

وتابع: مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي أحترمه، أنا بتكلم كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم.

واختتم آل الشيخ حديثه، مطالبًا بالدعاء له قائلا: دعواتكم لي لأنني أحتاج لها.

ويترقب جماهير كرة القدم المصرية قرعة ساخنة اليوم الأربعاء، لمعرفة من سيواجه الأهلي والزمالك في دور الـ8 لدوري الأبطال.

وسيلعب الأهلي ضد الترجي أو صن داونز أو مازيمبي، بينما يلعب الزمالك ضد النجم الساحلي أو صن داونز أو الترجي.

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بالفيديو تركي آل الشيخ يظهر لأول مرة بعد اجراءه عملية جراحية في الولايات المتحدة

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أحدث التعليقات

ابو محمد
استغفر الله العظيم ...
abdul
اكيد بيمنحوها جائزة نوبل في اكثر من مجال. مبروك سلفا يا د/ شِي.
عبده كعبي
خسائر هونداي وكيا .... عساها دوم يارب زي ما خسرتنا شباب لعدم وجود سفتي وكثر العيوب تصنيع
ابو محمد
اجالي اخرسوها ..؟؟ .. البلاء وكل البلاء من تشنق بنق طنق .. .. اجل بعذر ابو إفانكا يوم يشخّط فيهم ويخنق اقتصادهم ،،، .. شخّط فيهم ياالاصهب شخّط فيهم لا ترحمهم ..
ابو محمد
الله يشفيه مما اصابه ، ويجزاكم خير الجزى .. آمين ..

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