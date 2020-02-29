وزارة الرياضة تعلن عن وظائف شاغرة للرجال

فاطمة المالكي (صدى):

أعلنت وزارة الرياضة عن توفر وظائف شاغرة للرجال من الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة.

وأوضحت أن عدد الوظائف المعلن عنها بلغ51 وظيفة شاغرة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، مؤكدة أن الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية، كما يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وأيضا اشترطت حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين على المرتبة السابعة والثامنة والتاسعة.

وأكدت أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

وذكرت أن التقديم سيتاح من يوم غد، الأحد، وسينتهي يوم الخميس المقبل من خلال الرابط التالى : أضغط هنا