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صدى سبورت
حديث وليد الفراج بعد فوز الاتحاد على الشباب بخماسية
صدى سبورت
منذ ساعة
911
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أحدث التعليقات
الشاهين
والله مابقى الا هي يانادي الفقر لازم تحقق الدوري بالغش والتدليس زي العام الماضي قسم اذا طاوعك الاتحاد السعودي ولا وقفك عند حدك وخلاك تبلع لسانك عن البربره . نقول على الدوري السعودي السلام
بلبل البحر
الحياء من الايمان يا صدى
ابو محمد
طيب .. .. بس بعض الطرق رايحه فيها ..
زائر الفجر
وصار النصر يعارض تقديم مباراة الهلال والاتفاق ..!! الفريقان موافقان على التقديم أيش دخل فريق النصر في أتفاقهما وليس له الحق فيهما ..!! منذ عرفنا الرياضة السعودية إذا اتفق الفريقان يتم الموافقة على تقديم المباراة بعد الإطلاع على المبررات .. حسد وغيرة وحقد دفين يتغلغل في النصر
Alassmar
للأسف نصب وخداع وستقلال البنوك اقصبت المواطن