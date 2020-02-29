وزارة الرياضة تكشف ملابسات وفاة رضيع خلال مباراة الفتح والوحدة 

الرياض (صدى):

عرضت "صدى" تفاصيل حول وفاة رضيع أثناء حضوره مع والدته لمباراة الفتح والوحدة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

ومن جانبها، كشفت وزارة الرياضة ملابسات وفاة رضيع في مباراة الفتح والوحدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها: تود وزارة الرياضة الإيضاح بأنه مع نهاية الشوط الأول من مباراة الفتح والوحدة، التي أقيمت اليوم السبت 29 فبراير 2020، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تلقت إدارة الملعب بلاغًا عن حالة إسعافية طارئة في مدرجات الملعب.

وعلى الفور اتجه الفريق الطبي التابع للهلال الأحمر السعودي، والذي كان قريبًا من المدرج إلى موقع الحالة، وكانت لطفل يبلغ من العمر شهرًا ونصفًا، أحضرته أسرته المكونة من الأب والأم و6 أطفال، وقد كان الطفل حينها فاقدًا الوعي وسرعان ما فارق الحياة، حيث اتضح أنه كان يعاني من صعوبات في التنفس منذ ولادته.

ووزارة الرياضة إذ توضح ذلك ببالغ الأسى، فإنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الطفل، سائلين الله تعالى أن يحفظ الجميع من كل مكروه

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