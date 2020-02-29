ضبط المتحرشين بالفتيات قرب إحدى المجمعات التجارية

الرياض (صدى):

نشرت "صدى" تفاصيل حول تعرض فتيات للتحرش في أحد المولات التجارية بجدة تحت عنوان " بنات يتعرّضن لمضايقات في مول بجدة".

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على الأمر الصادر من معالي النائب العام بشأن القبض على عدد من الأشخاص لقيامهم بالتحرش بفتيات بالقرب من أحد المجمعات التجارية والتباهي بذلك، والقيام بإجراءات البحث والتحري وتحديد هوية المعنيين بالواقعة والقبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وقال المصدر المسؤول إن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق مع المذكورين فورالقبض عليهم و مثولهم أمام المحقق المختص بالتحقيق في جرائم التحرش، وأن القضية تحت الإجراء وجارٍ ضبط شهادة شهود الواقعة وتفريغ تصوير الكاميرات المحيطة بمحل الحادثة.

وأبان المصدر أنه حال انتهاء التحقيق بتوجيه الاتهام للمذكورين طبقاً للمادة (١٢٦) من نظام الإجراءات الجزائية، فسيتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة بطلب إيقاع العقوبات المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش

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