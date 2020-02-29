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ضبط المتحرشين بالفتيات قرب إحدى المجمعات التجارية

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
Views 1771
ضبط المتحرشين بالفتيات قرب إحدى المجمعات التجارية

الرياض (صدى):
نشرت "صدى"  تفاصيل حول تعرض فتيات للتحرش في أحد المولات التجارية بجدة تحت عنوان " بنات يتعرّضن لمضايقات في مول بجدة".

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على الأمر الصادر من معالي النائب العام بشأن القبض على عدد من الأشخاص لقيامهم بالتحرش بفتيات بالقرب من أحد المجمعات التجارية والتباهي بذلك، والقيام بإجراءات البحث والتحري وتحديد هوية المعنيين بالواقعة والقبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وقال المصدر المسؤول إن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق مع المذكورين فورالقبض عليهم و مثولهم أمام المحقق المختص بالتحقيق في جرائم التحرش، وأن القضية تحت الإجراء وجارٍ ضبط شهادة شهود الواقعة وتفريغ تصوير الكاميرات المحيطة بمحل الحادثة.

وأبان المصدر أنه حال انتهاء التحقيق بتوجيه الاتهام للمذكورين طبقاً للمادة (١٢٦) من نظام الإجراءات الجزائية، فسيتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة بطلب إيقاع العقوبات المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش

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أحدث التعليقات

الشاهين
والله مابقى الا هي يانادي الفقر لازم تحقق الدوري بالغش والتدليس زي العام الماضي قسم اذا طاوعك الاتحاد السعودي ولا وقفك عند حدك وخلاك تبلع لسانك عن البربره . نقول على الدوري السعودي السلام
بلبل البحر
الحياء من الايمان يا صدى
ابو محمد
طيب .. .. بس بعض الطرق رايحه فيها ..
زائر الفجر
وصار النصر يعارض تقديم مباراة الهلال والاتفاق ..!! الفريقان موافقان على التقديم أيش دخل فريق النصر في أتفاقهما وليس له الحق فيهما ..!! منذ عرفنا الرياضة السعودية إذا اتفق الفريقان يتم الموافقة على تقديم المباراة بعد الإطلاع على المبررات .. حسد وغيرة وحقد دفين يتغلغل في النصر
Alassmar
للأسف نصب وخداع وستقلال البنوك اقصبت المواطن