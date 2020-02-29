5 خطوات تساعد في التغلب على آلام الثدي بعد الفطام

أميرة خالد (صدى):

تواجه كثير من السيدات آلام مبرحة في الثدي عقب توقفها عن إرضاع أطفالها عند الفطام.

وتحدث تلك الآلام بسبب تجمع الألبان في الثدي، ولكى نتجنب هذه المشكلات نصح الأطباء بعدة خطوات تساعد في جعل المرأة لا تعني عقب عملية الفطام وهي كالتالي:

1-التدرج في عملية الفطام، أى لا تتقف المرأة فجأة عن إرضاع طفلها، بل تقلل من مرات الرضاعة بحيث تمنع الرضاعة في النهار، وبعد أيام تمنعها في الليل، على أن يتم إطعام الطفل بعض الأطعمة الأخرى بجانب العصائر الطبيعية.

2-الضغط على الثدي ببطء لتفريغ اللبن منه

3- عمل كمادات مياه دافئة ووضعها على الثدي.

4-عدم ارتداء حملات الثدي.

5-استخدام بعض العقاقير التى تساعد في تجفيف اللبن بالثدي