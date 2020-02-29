التفاح يحافظ على نضارة البشرة ويحمي من التجاعيد

متابعة- أميرة خالد (صدى):

يحتوي التفاح على الكثير من الفوائد للبشرة، خاصًة أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحافظ على نضارة الوجه، وتحمي من التجاعيد.

ويمكن تطبيق ماسك التفاح والموز، والذي يحتوي على علبة زبادي، حبة تفاح مسلوقة ومهروسة، وملعقة كبيرة من العسل، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وطبّقي الخليط على البشرة لمدة 10 دقائق، ثم يُشطف جيدًا.

ويمكن تطبيق خلطات تفتيح اليدين والمفاصل، وهو ماسك التفاح والعسل والحليب، و اخلطي المكونات مع بعضها، وابدئي بوضع الماسك على بشرتك، اتركي الخليط حتى يجف، واشطفي وجهك بعدها بالماء.

كما يمكن استخام ماسك التفاح وماء الورد، حيث اخلطي المكونات مع بعضها حتى تصبح كعجينة، ووزعي الخليط على بشرتك، ولكن تجنبي منطقة تحت العينين، واتركي الخليط حتى يجفّ ثم اشطفي وجهك بالماء.