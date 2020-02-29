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علامات تدل على خطورة الرجيم الذي تتبعونه

عالم المرأة
Time منذ يومين
Views 1844
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علامات تدل على خطورة الرجيم الذي تتبعونه

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف أطباء أن هناك بعض العلامات التي تدل على أن الرجيم الذي يتم اتباعه ضار جداً.

ومن هذه العلمات تساقط الشعر وهو ما قد يعود إلى نقص حاد في الفيتامين B8 أو البيوتين. وقد يظهر الشعر الأبيض وتتم المعاناة من تكسر الأظافر والشعور بألم في العضلات.

و فقدان الطاقة وهذا يعني تراجع نسبة الفيتامينين C وB في الجسم. ولهذا فإنه يبذل مجهوداً إضافياً من أجل أداء وظائفه.

بالإضافة إلى جفاف فروة الرأس. ومن الممكن أن ينتج هذا عن انخفاض في مستوى الأحماض الدهنية الأساسية مثل أحماض الأوميغا 3، و ظهور الجروح والتقرحات في الفم بسبب النقص في الفيتامين B12. وفي هذه الحالة من الضروري تناول اللحم الأحمر والبيض.

كما الشعور بوخز في اليدين والقدمين علامة، وهذا ما يسببه النقص في الفيتامينات B وخصوصاً B9 وB6 وB12. ويمكن أن يظهر الشعور بالقلق والاكتئاب والاضطراب الهرموني.

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الموت كأس وكلنا شاربينه
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
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يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره🤲
دآنـــــــہہ
هههههههههه 😂💕
سعد بُلع
نصيحة لمن يريد شراء البورش .. احفظ مالك ولا تشتري البورش .. سيارة مشاكلها الفنية لا تتوقف. واستنزاف لأموالك وقطع غيار وصيانة نار . ووكيلها بالسعودية جشع ..