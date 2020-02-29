بالفيديو.. «القويز» يكشف المزايا الهائلة التي توفرها هيئة السوق المالية للمستثمرين

الرياض (صدى):

كشف محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية المزايا الهائلة التي توفرها "تداول " للمستثمرين .

وقال "القويز " : السوق المالية تجمع بين صاحب رأس المال وصاحب الفرص الإستثمارية لخلق آداة مالية ، وهذه الآداه لها ميزة عن الآداة غير المالية التي تتطلب جهد كبير في البحث عن الفرصة وتحليلها والمفاوضة مع الشخص المشارك وغير ذلك .

وأضاف من خلال برنامج " بودكاست سقراط " : السوق المالية تعفيك من كل هذه العقبات ، لأن الإفصاحات موحدة والأنظمة مستقرة ، والأهم من ذلك السيولة عالية فالقدرة على التخارج أسهل ، فضلاً عن وضوح الحقوق ، وسهولة التفاوض .

وأكد أن قدرة الشخص ستكون أكبر على الإستثمار ، مشيراً إلى أن حجم السوق المالية يدل على حجم الإقتصاد وزيادته لأنها أهم مصادر التمويل والفرص الإستثمارية والمدخرات .