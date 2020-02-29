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بالفيديو.. «القويز» يكشف المزايا الهائلة التي توفرها هيئة السوق المالية للمستثمرين

مال واعمال
Time منذ يومين
Views 1944
بالفيديو.. «القويز» يكشف المزايا الهائلة التي توفرها هيئة السوق المالية للمستثمرين

الرياض (صدى):
كشف محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية المزايا الهائلة التي توفرها "تداول " للمستثمرين .

وقال "القويز " : السوق المالية تجمع بين صاحب رأس المال وصاحب الفرص الإستثمارية لخلق آداة مالية ، وهذه الآداه لها ميزة عن الآداة غير المالية التي تتطلب جهد كبير في البحث عن الفرصة وتحليلها والمفاوضة مع الشخص المشارك وغير ذلك .

وأضاف من خلال برنامج " بودكاست سقراط " : السوق المالية تعفيك من كل هذه العقبات ، لأن الإفصاحات موحدة والأنظمة مستقرة ، والأهم من ذلك السيولة عالية فالقدرة على التخارج أسهل ، فضلاً عن وضوح الحقوق ، وسهولة التفاوض .

وأكد أن قدرة الشخص ستكون أكبر على الإستثمار ، مشيراً إلى أن حجم السوق المالية يدل على حجم الإقتصاد وزيادته لأنها أهم مصادر التمويل والفرص الإستثمارية والمدخرات .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا تزال القضيه غامضه .. ثم اين ذهبت البنت ؟
ساري
ماهذا الهراء والهرطقة
ابو عمار
طيب لا جديد
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هبال😊😂
الى وزير الصحة
لا اعتقد انه وصل الرياض مصادفه اين الفحص الاولي بالمنافذ اين الصحة عن تغطية المنافذ سواء البرية أو البحرية أو الجوية اينك ياوزير الصحة من ان ظهر هذا الوباء بالصين ماهي الاحتياطات التي اتخذتها الصحة وماهي الاعدادات بالمنافذ؟؟؟