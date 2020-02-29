«البطيخ» يحتوي على فوائد مذهلة للحامل والبشرة

أميرة خالد (صدى):

يعد البطيخ خالٍ من الكوليسترول والدهون مما يساعد على الرشاقة وتخفيف الوزن، كما أنه محسن لتدفق الدم عبر الشرايين ومرطب للجلد ويخفض ضغط الدم المرتفع ويخلص الجسم من الأملاح الزائدة ويقلل من الشعور بالاكتئاب والتوتر ومدر للبول ومهدئ للسعال ويقلل من احتقان الجهاز التنفسي كالربو.

ويعمل البطيخ على تناغم لون البشرة والوقاية من الشيخوخة وظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد وبقع التقدم في السن، بالإضافة إلى ذلك، فهو مرطب جيد للبشرة كما يعمل على تنشيط البشرة ومعالجة حب الشباب.

وأكدت دراسات حديثة، أنه يساعد الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب الخفيف أو المعتدل، بالإضافة إلى ذلك له قدرة على تعزيز الرغبة الجنسية بسبب تركيز الحمض الأميني سيترولين في القشرة، حيث أثبتت الدراسات أن فاكهة البطيخ تعتبر الفياجرا الطبيعية.

وفي السياق نفسه، يحتوى البطيخ على نسبة كبيرة مياه عالية من مضادات الأكسدة، ونسبة كبيرة أيضا من المعادن والفيتامينات، بالإضافة إلى احتواءالبطيخ على نسبة عالية من الألياف التى تساعد الحامل على تخطى الكثير من المشاكل التى قد تواجهها المرأة الحامل خلال فترات حملها.

ويحمي المرأة الحامل من خطر التعرض لأمراض القلب والأمراض الخبيثة ويحمى البطيخ من خطر تشوهات الأجنة، فيما يحتوي على عناصر غذائية مفيدة وألياف تحتاج إليها الحامل، كما أن تناول البطيخ بعد الأكل يساعد فى الهضم.