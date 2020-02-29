أفضل توقيت لممارسة الرياضة لتحفيز حرق الدهون

أميرة خالد (صدى):

تعتبر ممارسة التمارين الرياضية من أهم عوامل النجاح لحرق الدهون المتراكمة في الجسم ووقايته من الأمراض ، إلا أن هناك تساؤلات دائمة حول التوقيت المناسب للرياضة وما إذا كان الأنسب ممارستها في الصباح أو المساء .

وكشف الأطباء ان العامل الأهم من التوقيت هو ممارستها بإنتظام في نفس التوقيت إلا أن أفضل الأوقات على الإطلاق هو ممارستها في الصباح على معدة فارغة إذ يزيد معدل الحرق بنسبة 20 % ويتم تحفيز الجسم على الحرق طوال اليوم ، مع أخذ رشفات من العصير بين الحين والآخر حتى لا يصاب الشخص بهبوط ، وتناول وجبة إفطار ملائمة بعد الإنتهاء منها .

كما أكدوا أن ممارسة الرياضة في العصر تساعد على قوة العضلات ونشاط الإنزيمات ، والقدرة على ممارسة التمرينات الشديدة كالجري ، كما يكون معدل ضربات القلب وضغط الدم أقل مما يزيد من تحمل الجسم .

وبشكل عام يجب تجنب ممارسة الرياضة بعد الوجبات مباشرةً لعدم الإضرار بالجهاز الهضمي ، وعدم النوم مباشرةً بعد الرياضة إذ ستسبب الأرق .