ابن مساعد يقصف جبهة بنت جاسم من جديد

حمود العنزي (صدى):

عادت لولوة بنت جاسم آل الثاني، من جديد، لطرح السؤال ذاته المتعلق بقضية الصحفي جمال خاشقجي.

ولم تتعلم بنت جاسم من أخطاءها، للمرة الثانية، قررت التوجه بنفس السؤال للأمير قائلة: " بما أنكم بهذه الشفافية..سؤال هل توصلت النيابة معرفة أين جثة خاشقجي؟ هل من معلومات جديدة؟ أعتقد أنها مدة كافية ليتوصل المحقق خاصة وأن الحكومة السعودية القت القبض على القتلة " .

ورد الأمير قائلا: " شكرًا لاهتمامك.. الحكم الإبتدائي في القضية صدر وعند الحكم النهائي ستظهر التفاصيل .. وموضوع جثة خاشقجي رحمه الله سبق وأجبت عليه " .

وتابع: بمناسبة الشفافية هل من معلومات جديدة حول الزيارة السرية - لم تعد كذلك- لرئيس الموساد للدوحة؟.

وكعادته الإعلام القطري، الذي طالما تجاهل كل ما يدينه من أحداث، محاولا التصيدي للدول العربية، لا سيما المملكة.