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«ساما»: 23 ألف قرض عقاري جديد في يناير 2020

مال واعمال
Time منذ 3 أيام
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«ساما»: 23 ألف قرض عقاري جديد في يناير 2020

الرياض (صدى):
كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي "ساما" اليوم، عن مواصلة عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد صعودها لشهر يناير الماضي 2020م، مسجلةً أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23,668 عقدًا مقارنة بنحو 9,578 عقدًا في يناير 2019م، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.

وأوضح التقرير أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147% مقارنة بيناير 2019م، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020م نمواً بمقدار 112% مقارنة بيناير 2019م والذي سجل قرابة 4.766 مليارات ريال، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة 2% عن الشهر السابق ديسمبر 2019م، والذي وصل حجم التمويل خلاله نحو 9.86 مليارات ريال، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5% عن شهر ديسمبر 2019م، والذي شهد توقيع نحو 23,324 عقدًا.

وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94% من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6% منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020م عن طريق الممولين العقاريين 22,432 عقدًا وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليارات ريال.

وشكلت المنتجات المدعومة من قبل برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية قرابة 95% من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات، أي نحو 22,485 عقد، وحوالي 9.4 مليارات أي ما نسبة 93% من إجمالي التمويلات خلال شهر يناير 2020م.

واستحوذت الفلل السكنية في شهر يناير على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 8.142 مليار ريال، أي قرابة 81% من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 13% بقيمة 1.356 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 6% بقيمة 586 مليون ريال.

كما أظهرت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة نمو عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019م بمعدلات تاريخية تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم من قبل بنحو 179,217 عقدًا بقيمة 79.128 مليارًا، فيما بلغت القروض التمويل بنهاية 2018م نحو 50,496 عقدًا بقيمة إجمالية تقارب 29.503 مليار ريال، وفي عام 2017م قرابة 30,833 عقدًا بقيمة 21.025 مليار ريال، أما 2016م فقد شهد توقيع نحو 22,259 عقدًا تمويليًا بقيمة 17.096 مليار ريال.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا تزال القضيه غامضه .. ثم اين ذهبت البنت ؟
ساري
ماهذا الهراء والهرطقة
ابو عمار
طيب لا جديد
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هبال😊😂
الى وزير الصحة
لا اعتقد انه وصل الرياض مصادفه اين الفحص الاولي بالمنافذ اين الصحة عن تغطية المنافذ سواء البرية أو البحرية أو الجوية اينك ياوزير الصحة من ان ظهر هذا الوباء بالصين ماهي الاحتياطات التي اتخذتها الصحة وماهي الاعدادات بالمنافذ؟؟؟