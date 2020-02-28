أطعمة تساعد في تجنب الإصابة بفقر الدم

أميرة خالد (صدى):

يُعاني بعض الأشخاص من نقص الحديد في الجسم وبالتالي يشعرون بالضعف والتعب باستمرار، فيما يُوضح المختصون أن الأنيميا (فقر الدم) تحدث بسبب نقص الجسم لخلايا الدم الحمراء، وعدم قدرته على إنتاج الهيموغلوبين الكافي للجسم.

وهناك العديد من الأطعمة التي يتم تناولها لتقليل خطر الإصابة بالأنيميا ومنها البقوليات كـ «الحمص، حب الصويا، الفاصوليا، والفاصوليا البيضاء، بذور الشيا، وبذور عباد الشمس، وبذور اليقطين، وبذور القنب، البندق، اللوز، الفستق، الكاجو».

كما يوجد مكملات غذائية غنية بالحديد يمكن تناولها بجرعات منتظمة من 150 -200 ميللغرام كل يوم، ولكن بعد استشارة الطبيب، وذلك بالإضافة إلى فيتامين C الذي يوجد في «الكرنب، البرتقال، السبانخ، الفلفل الأحمر، الفراولة».

وتعد منتجات اللحوم والمأكولات البحرية مصدرا غنيا جدا بالحديد، الذي يعزز امتصاص الجسم للحديد مقارنة بعناصر الحديد الموجودة في الأطعمة النباتية.