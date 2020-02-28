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أطعمة تساعد في تجنب الإصابة بفقر الدم

عالم المرأة
Time منذ 3 أيام
Views 2006
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أطعمة تساعد في تجنب الإصابة بفقر الدم

أميرة خالد (صدى):
يُعاني بعض الأشخاص من نقص الحديد في الجسم وبالتالي يشعرون بالضعف والتعب باستمرار، فيما يُوضح المختصون أن الأنيميا (فقر الدم) تحدث بسبب نقص الجسم لخلايا الدم الحمراء، وعدم قدرته على إنتاج الهيموغلوبين الكافي للجسم.

وهناك العديد من الأطعمة التي يتم تناولها لتقليل خطر الإصابة بالأنيميا ومنها البقوليات كـ «الحمص، حب الصويا، الفاصوليا، والفاصوليا البيضاء، بذور الشيا، وبذور عباد الشمس، وبذور اليقطين، وبذور القنب، البندق، اللوز، الفستق، الكاجو».

كما يوجد مكملات غذائية غنية بالحديد يمكن تناولها بجرعات منتظمة من 150 -200 ميللغرام كل يوم، ولكن بعد استشارة الطبيب، وذلك بالإضافة إلى فيتامين C الذي يوجد في «الكرنب، البرتقال، السبانخ، الفلفل الأحمر، الفراولة».

وتعد منتجات اللحوم والمأكولات البحرية مصدرا غنيا جدا بالحديد، الذي يعزز امتصاص الجسم للحديد مقارنة بعناصر الحديد الموجودة في الأطعمة النباتية.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الموت كأس وكلنا شاربينه
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
خلوه يخرج من القرطاس الأحمر وعليكم به مو علشان المرض لأن المرض مكتوب بس ليش يروح وهم ممنوعين من الروحه هناك
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره🤲
دآنـــــــہہ
هههههههههه 😂💕
سعد بُلع
نصيحة لمن يريد شراء البورش .. احفظ مالك ولا تشتري البورش .. سيارة مشاكلها الفنية لا تتوقف. واستنزاف لأموالك وقطع غيار وصيانة نار . ووكيلها بالسعودية جشع ..