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إل جي تُطور هاتفًا جديدًا ينافس سامسونج وآبل (فيديو)

مال واعمال
Time منذ 3 أيام
Views 1926
إل جي تُطور هاتفًا جديدًا ينافس سامسونج وآبل (فيديو)

وكالات (صدى):
تعمل شركة إل جي، على تطوير هاتفًا جديدًا وهو V60 ThinQ 5G ليكون قادرًا على العمل مع شبكات 5G.

ويشهد الهاتف الجديد مميزات منافسة لأفضل هواتف سامسونغ وآبل، ومنها وجود هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP65/68, MIL-STD-810G، وشاشة P-OLED FullVision بمقاس 6.8 بوصة ودقة عرض (2460/1080) بيكسل.

كما يتميز الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 64+13 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل مزودة بخاصية التعرف على الوجوه، ومعالج Qualcomm Snapdragon 865، أقوى معالج مطروح للهواتف حاليا، وموديم Snapdragon X55 5G، معالج رسوميات Adreno 650، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.

وتشمل المميزات وجود ذاكرة داخلية 128/256 غيغابايت، ومنفذ لبطاقات الذاكرة microSD، تستقبل بطاقات بسعة 2 تيرابايت، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، وشحن سريع للبطارية +Qualcomm Quick Charge 4، ومنفذ USB Type-C 3.1، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، نظام تشغيل Android 10.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا تزال القضيه غامضه .. ثم اين ذهبت البنت ؟
ساري
ماهذا الهراء والهرطقة
ابو عمار
طيب لا جديد
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هبال😊😂
الى وزير الصحة
لا اعتقد انه وصل الرياض مصادفه اين الفحص الاولي بالمنافذ اين الصحة عن تغطية المنافذ سواء البرية أو البحرية أو الجوية اينك ياوزير الصحة من ان ظهر هذا الوباء بالصين ماهي الاحتياطات التي اتخذتها الصحة وماهي الاعدادات بالمنافذ؟؟؟