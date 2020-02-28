إل جي تُطور هاتفًا جديدًا ينافس سامسونج وآبل (فيديو)

وكالات (صدى):

تعمل شركة إل جي، على تطوير هاتفًا جديدًا وهو V60 ThinQ 5G ليكون قادرًا على العمل مع شبكات 5G.

ويشهد الهاتف الجديد مميزات منافسة لأفضل هواتف سامسونغ وآبل، ومنها وجود هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP65/68, MIL-STD-810G، وشاشة P-OLED FullVision بمقاس 6.8 بوصة ودقة عرض (2460/1080) بيكسل.

كما يتميز الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 64+13 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل مزودة بخاصية التعرف على الوجوه، ومعالج Qualcomm Snapdragon 865، أقوى معالج مطروح للهواتف حاليا، وموديم Snapdragon X55 5G، معالج رسوميات Adreno 650، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.

وتشمل المميزات وجود ذاكرة داخلية 128/256 غيغابايت، ومنفذ لبطاقات الذاكرة microSD، تستقبل بطاقات بسعة 2 تيرابايت، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، وشحن سريع للبطارية +Qualcomm Quick Charge 4، ومنفذ USB Type-C 3.1، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، نظام تشغيل Android 10.