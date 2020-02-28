إل جي تُطور هاتفًا جديدًا ينافس سامسونج وآبل (فيديو)

ويشهد الهاتف الجديد مميزات منافسة لأفضل هواتف سامسونغ وآبل، ومنها وجود هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP65/68, MIL-STD-810G، وشاشة P-OLED FullVision بمقاس 6.8 بوصة ودقة عرض (2460/1080) بيكسل.
كما يتميز الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 64+13 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل مزودة بخاصية التعرف على الوجوه، ومعالج Qualcomm Snapdragon 865، أقوى معالج مطروح للهواتف حاليا، وموديم Snapdragon X55 5G، معالج رسوميات Adreno 650، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.
وتشمل المميزات وجود ذاكرة داخلية 128/256 غيغابايت، ومنفذ لبطاقات الذاكرة microSD، تستقبل بطاقات بسعة 2 تيرابايت، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، وشحن سريع للبطارية +Qualcomm Quick Charge 4، ومنفذ USB Type-C 3.1، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، نظام تشغيل Android 10.