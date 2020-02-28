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3 حيل فعًالة لتنويم الأطفال الرضع

عالم المرأة
Time منذ 3 أيام
Views 2015
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3 حيل فعًالة لتنويم الأطفال الرضع

أميرة خالد (صدى):
تعاني أغلب الأمهات من إضطرابات نوم الأطفال الرضع وعدم إنتظام مواعيدها مما يؤثر بالسلب على صحة الأم وطفلها .

وينصح الخبراء بإتباع بعض الطرق التي تساهم في مساعدة الطفل على النوم وهي كالتالي :

1- تمرير اليد : وهي حيلة فعًالة من خلال تمرير يدك بخفة و بحركة دائرية على وجه الطفل ، فسيضطر إلى إغلاق عينه وفتحها ، ومع تهدئة حركة يدك ستواصل عينيه الإغلاق ويذهب في النوم .

2- تحريك الطفل : وأفضل طريقة هي تحريك الطفل وهو مستلقي على كوعك متجهاً لأعلى دون ارتكاب خطأ هز رأسه لأن هزالرأس يسبب مشاكل خطيرة .

3- موسيقى تنويم الأطفال الرضع : وتسمى الضوضاء البيضاء للأطفال الرضع وقد تكون صوت قلب ينبض كقلب الأم ، أو موسيثى هادئة تساعده على الذهاب في النوم ، ويمكن تحميل تلك الموسيقى وتشغيلها للطفل .

ويجب عليكي مغادرة الغرفة مع الأطفال الأكبر سناً لأن وجودك مع الطفل يدفعه إلى الرغبة في اللعب ، لذا غادري الغرفة واتركي له ضوء خافت حتى لا يخاف

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🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الموت كأس وكلنا شاربينه
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
خلوه يخرج من القرطاس الأحمر وعليكم به مو علشان المرض لأن المرض مكتوب بس ليش يروح وهم ممنوعين من الروحه هناك
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره🤲
دآنـــــــہہ
هههههههههه 😂💕
سعد بُلع
نصيحة لمن يريد شراء البورش .. احفظ مالك ولا تشتري البورش .. سيارة مشاكلها الفنية لا تتوقف. واستنزاف لأموالك وقطع غيار وصيانة نار . ووكيلها بالسعودية جشع ..