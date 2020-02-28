3 حيل فعًالة لتنويم الأطفال الرضع

أميرة خالد (صدى):

تعاني أغلب الأمهات من إضطرابات نوم الأطفال الرضع وعدم إنتظام مواعيدها مما يؤثر بالسلب على صحة الأم وطفلها .

وينصح الخبراء بإتباع بعض الطرق التي تساهم في مساعدة الطفل على النوم وهي كالتالي :

1- تمرير اليد : وهي حيلة فعًالة من خلال تمرير يدك بخفة و بحركة دائرية على وجه الطفل ، فسيضطر إلى إغلاق عينه وفتحها ، ومع تهدئة حركة يدك ستواصل عينيه الإغلاق ويذهب في النوم .

2- تحريك الطفل : وأفضل طريقة هي تحريك الطفل وهو مستلقي على كوعك متجهاً لأعلى دون ارتكاب خطأ هز رأسه لأن هزالرأس يسبب مشاكل خطيرة .

3- موسيقى تنويم الأطفال الرضع : وتسمى الضوضاء البيضاء للأطفال الرضع وقد تكون صوت قلب ينبض كقلب الأم ، أو موسيثى هادئة تساعده على الذهاب في النوم ، ويمكن تحميل تلك الموسيقى وتشغيلها للطفل .

ويجب عليكي مغادرة الغرفة مع الأطفال الأكبر سناً لأن وجودك مع الطفل يدفعه إلى الرغبة في اللعب ، لذا غادري الغرفة واتركي له ضوء خافت حتى لا يخاف