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الأعداد السابقة للصحيفة

منع دخول رئيس إدارة " الخطوط الكويتية " للمملكة بعد صدور الأوامر بنصف ساعة

Time منذ شهرين
Views 16987
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منع دخول رئيس إدارة " الخطوط الكويتية " للمملكة بعد صدور الأوامر بنصف ساعة

خالد الظفيري (صدى):
أعلن رئيس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم، أنه تم منعه من الدخول للمملكة، منذ قليل، وذلك بسبب البطاقة المدنية.

وقال الجاسم: على جسر الملك فهد، عائدين من البحرين الساعة 12 ليلا، بعد زيارة 4 ساعات للبحرين من الخبر، بالبطاقات المدنية، وعند الشباك السعودي، تم منع جميع الداخلين للمملكة من مواطني مجلس التعاون إلا بالجوازات الأصلية.

وأشار إلى أن إدارة الجوازات بالكويت ردت عليه بـ: " مشكلتك الأوامر صدرت قبل نصف ساعة، ارجع واتصرف " .

يذكر أن حكومة المملكة، قد أصدرت قرارات كإجراءات احترازية تزامنا مع انتشار فيروس كورونا.

ومن الإجراءات التي تم اتخاذها، تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
هههههه...لست محرومة.والله مدري يمكن القرنقش خلص اجل لو على الازمات المالية .كنت قد شبعت موت .لكن عمري بيد الله .
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
ابو عمار
الله يكون بعونهم
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله لايبلانا

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