نصائح تساعد في التخلص من ترهل البطن بعد الولادة

أميرة خالد (صدى):

تواجه بعض السيدات مشكلة ترهلات البطن عقب الولادة الطبيعية.

ومن النصائح التى تفيد في علاج هذه المشكلة استخدام وصفة مصنعة من مقادير متساوية من كل من زيت إكليل الجبل وزيت الشاي الأخضر، زيت الهندباء، وزيت الميرمية، زيت الزعتر، زيت البابونج وزيت الحلبة.

وبعد خلط هذه المكونات، نضعها في برطمان زجاجي ثم نأخذ القليل منه على البطن وندلكها في شكل دائري خفيف للأعلى.

وعقب القيام بهذه الخطوة، نترك المزيج لمدة ربع ساعة ثم نمسح بقايا الزيت، على أن نكرر هذه الوصفة لمدة شهر على الأقل .

وهناك وصفة أخرى تفيد أيضا في هذا الأمر، وهى تصنع من الكمون والليمون، حيث ننقع شرائح الليمون الطازجة مع القليل من بذور الكمون في لتر من الماء طيلة ليلة كاملة ، بعدها يتم تناول مقدار منه في الصباح على معدة فارغة.

ومن النصائح التى تفيد أيضا في التخلص من ترهلات البطن شرب الماء بكثرة، والاهتمام بممارسة تمارين البطن، وتناول الفواكه، كما يفضل أيضا المشى لمدة أسبوعين عقب عملية الولادة، وتجنب المشروبات الغازية.