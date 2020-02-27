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نصائح تساعد في التخلص من ترهل البطن بعد الولادة

عالم المرأة
Time منذ 4 أيام
Views 2063
نصائح تساعد في التخلص من ترهل البطن بعد الولادة

أميرة خالد (صدى):
تواجه بعض السيدات مشكلة ترهلات البطن عقب الولادة الطبيعية.

ومن النصائح التى تفيد في علاج هذه المشكلة استخدام وصفة مصنعة من مقادير متساوية من كل من زيت إكليل الجبل وزيت الشاي الأخضر، زيت الهندباء، وزيت الميرمية، زيت الزعتر، زيت البابونج وزيت الحلبة.

وبعد خلط هذه المكونات، نضعها في برطمان زجاجي ثم نأخذ القليل منه على البطن وندلكها في شكل دائري خفيف للأعلى.

وعقب القيام بهذه الخطوة، نترك المزيج لمدة ربع ساعة ثم نمسح بقايا الزيت، على أن نكرر هذه الوصفة لمدة شهر على الأقل .

وهناك وصفة أخرى تفيد أيضا في هذا الأمر، وهى تصنع من الكمون والليمون، حيث ننقع شرائح الليمون الطازجة مع القليل من بذور الكمون في لتر من الماء طيلة ليلة كاملة ، بعدها يتم تناول مقدار منه في الصباح على معدة فارغة.

ومن النصائح التى تفيد أيضا في التخلص من ترهلات البطن شرب الماء بكثرة، والاهتمام بممارسة تمارين البطن، وتناول الفواكه، كما يفضل أيضا المشى لمدة أسبوعين عقب عملية الولادة، وتجنب المشروبات الغازية.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الموت كأس وكلنا شاربينه
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
خلوه يخرج من القرطاس الأحمر وعليكم به مو علشان المرض لأن المرض مكتوب بس ليش يروح وهم ممنوعين من الروحه هناك
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناشره🤲
دآنـــــــہہ
هههههههههه 😂💕
سعد بُلع
نصيحة لمن يريد شراء البورش .. احفظ مالك ولا تشتري البورش .. سيارة مشاكلها الفنية لا تتوقف. واستنزاف لأموالك وقطع غيار وصيانة نار . ووكيلها بالسعودية جشع ..