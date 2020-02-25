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الأعداد السابقة للصحيفة

الكويت توقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من 4 دول

Time منذ شهرين
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الكويت توقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من 4 دول

الكويت (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من جمهورية العراق و جمهورية كوريا الجنوبية ومملكة تايلاند وإيطاليا في الوقت الراهن بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هناك.

وقالت الإدارة في بيان صحفي إنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى دولة الكويت ممن كانوا موجودين في العراق خلال الأسبوعين الماضيين، في حين سيخضع أي كويتي قادم من العراق إلى الحجر الصحي.

وأضافت أنه سيتم إيقاف إصدار سمة دخول للقادمين إلى البلاد من العراق نظراً إلى الوضع الحالي، مشيرة إلى منع نقل ركاب الترانزيت القادمين من العراق.

وفي بيان آخر, أفادت الإدارة بأنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى دولة الكويت ممن كانوا موجودين في كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا في حين سيخضع أي كويتي قادم من هذه الدول للحجر الصحي.

وأضافت أنه سيتم إيقاف إصدار سمة دخول للقادمين إلى البلاد من هذه الدول نظرا إلى الوضع الحالي.

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
هههههه...لست محرومة.والله مدري يمكن القرنقش خلص اجل لو على الازمات المالية .كنت قد شبعت موت .لكن عمري بيد الله .
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
ابو عمار
الله يكون بعونهم
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله لايبلانا

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