تركي آل الشيخ يستنكر قرار إيقاف كهربا: «بقانون مين ده»

ماجد محمد (صدى):

استنكر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، قرارات اتحاد كرة القدم المصري والعقوبات التي أقرها عقب أحداث السوبر المصري، ومن ضمنها إيقاف اللاعب محمود كهربا.

وقال آل الشيخ: كله كوم ويعني إيه كهرباء لـ آخر الموسم؟!!! بقانون مين ده؟! فيه حاجه اسمها فيفا ومحكمة كاس.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد قررت بخصوص أحداث مباراة السوبر الخميس الماضي، بين فريقي الأهلي والزمالك، إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إداري الزمالك، حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

وإيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعه لاعب الزمالك، 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، وتغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه، ومنع رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

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