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الأعداد السابقة للصحيفة

فضيحة جديدة تورط شقيق أمير قطر في ضرب واغتصاب ممرضة أمريكية

Time منذ شهر
Views 17300
Comment 11
فضيحة جديدة تورط شقيق أمير قطر في ضرب واغتصاب ممرضة أمريكية

ماجد القزيز (صدى):
في فضيحة جديدة تطال الأسرة الحاكمة في قطر، تورط خالد بن حمد آل ثاني، شقيق الأمير القطري، في واقعة اعتداء وحشي واغتصاب لممرضة أمريكية.

وتبين أن خطيب الضحية، هو الدكتور الأمريكي ماثيو أليندي، الذي كان يعمل لدى شقيق الأمير المدلل، وهدده بالقتل وهرب من قطر.

وكان الطبيب قد تقدم بدعوى في وقت سابق، ضد خالد بن حمد، موضحا أنه طُلب منه في كثير من الأحيان البقاء لمدة 36 ساعة متواصلة، أثناء حفلاته وسهراته، ثم تم احتجازه فعليا كرهينة، بعدما تعرض للإصابة بينما يحاول الهرب من أعلى أسوار القصر.

وطالب أليندي، في الدعوى القضائية أمام محكمة فيدرالية أمريكية، بمبلغ إجمالي 34 مليون دولار، عبارة عن أجور غير مدفوعة وساعات عمل إضافية، وتعويض عن الفصل التعسفي والإصابات البدنية وغيرها من الممارسات الخاطئة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
تمام .. .. عزل باالهواء الطلق ..
ابو محمد
الله يرحمهم ...
لا يهمونك انا مجنونك
رح انشط بفلسطين ابرك لك
بلبل البحر
حكم تربية الكلاب: اتفق الفقهاء على أنّه لا يجوز اقتناء وتربية الكلاب إلا إذا كانت هنالك حاجة لذلك، وقد حدّد الفقهاء الحالات التي تجوز فيها تربية الكلاب، وهي: كلب الماشية الذي يقوم على حراستها من السباع والضباع والذئاب. كلب الزرع من المواشي والأغنام وغيرها. كلب الصيد الذي ينتفع به الصائد في صيده. الدليل على ما سبق ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَنِ اتَّخَذ كلبًا، إلا كلبَ ماشيةٍ أو صيدٍ أو زرعٍ، انتَقَص من أجرِه كلَّ يومٍ قِيراطٌ، قال الزُّهرِيُّ: فذُكِر لابنِ عُمَرَ قولُ أبي هُرَيرَةَ، فقال: يَرحَمُ اللهُ أبا هُرَيرَةَ، كان صاحبَ زرعٍ)
ابو محمد
رحمهم الله .. آمين ..

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