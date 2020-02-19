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عمال مونديال قطر يواجهون شبح الموت

Time منذ شهر
Views 3426
عمال مونديال قطر يواجهون شبح الموت

وكالات (صدى):
لا زال تنظيم الحمدين يماراس انتهاكاته الصارخة، بحق العمالة الوافدة في قطر، الذين يعملون في مشروعات مونديال كرة القدم 2022.

وفضح 11 عاملا ممن يعملون في مشروعات الاستادات، ويتبعون صاحب عمل واحد، عدم تلقيهم أجورهم المؤخرة منذ 2019.

وكشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، عن 5 مذكرات رسمية تطلب من موظفي المشروعات مواصلة العمل للحفاظ على سمعة صاحب العمل، موضحة أن العمال استمروا في العمل دون أجر وتحت تهديد الخصم.

ويحظر على العمال الوافدين بموجب القانون القطري، الانضمام إلى النقابات والمشاركة في الاضرابات، لذا فإن العمال الذين لم يتلقوا أجورا واحتجوا على ذلك، عرضوا أنفسهم لخطر الاعتقال.

يأتي ذلك إضافة إلى الكثير من حالات الوفيات المفاجئة لمئات العمال المهاجرين في قطر،حيث تكتفي بالفحص الخارجي قبل إغلاق ملفات الضحايا، وأغلبهم عمال آسيويون.

وتصنف غالبية حالات الوفاة في قطر التي تستعد لاستضافة كأس العالم بكرة القدم 2022، على أنها ناجمة عن أزمات قلبية مفاجئة خلال نومهم، في وقت لا يتم فيه تشريح معظم حالات الوفاة، لترجعها السلطات لأسباب طبيعية وتغلق ملفاتهم من دون بحث أو تدقيق.

ويتعرض مئات الآلاف من العمال للإجهاد بسبب استمرار العمل لأكثر من 10 ساعات يوميا، وسط درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 45 درجة مئوية، وهي ظروف عمل قاسية قد تتسبب في ارتفاع ضغط الدم والضغط على القلب والأوعية الدموية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
تمام .. .. عزل باالهواء الطلق ..
ابو محمد
الله يرحمهم ...
لا يهمونك انا مجنونك
رح انشط بفلسطين ابرك لك
بلبل البحر
حكم تربية الكلاب: اتفق الفقهاء على أنّه لا يجوز اقتناء وتربية الكلاب إلا إذا كانت هنالك حاجة لذلك، وقد حدّد الفقهاء الحالات التي تجوز فيها تربية الكلاب، وهي: كلب الماشية الذي يقوم على حراستها من السباع والضباع والذئاب. كلب الزرع من المواشي والأغنام وغيرها. كلب الصيد الذي ينتفع به الصائد في صيده. الدليل على ما سبق ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَنِ اتَّخَذ كلبًا، إلا كلبَ ماشيةٍ أو صيدٍ أو زرعٍ، انتَقَص من أجرِه كلَّ يومٍ قِيراطٌ، قال الزُّهرِيُّ: فذُكِر لابنِ عُمَرَ قولُ أبي هُرَيرَةَ، فقال: يَرحَمُ اللهُ أبا هُرَيرَةَ، كان صاحبَ زرعٍ)
ابو محمد
رحمهم الله .. آمين ..

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