نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

مسؤول أوروبي يحرج قطر بملف حقوق الإنسان

Time منذ شهر
Views 3370
Comment 2
مسؤول أوروبي يحرج قطر بملف حقوق الإنسان

ماجد القزيز (صدى):
أحرج ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، إيمون غيلمور، قطر، داعيًا إلى إلغاء العديد من القوانين التي تحد من حرية التعبير في هذا البلد.

وأوضح أن منظمات حقوقية تنتقد السلطات القطرية لتشجيعها الرقابة الذاتية بين الناشرين، مشيرا إلى قانون الصحافة لعام 1979 الذي يحكم ترخيص المطبوعات ويسمح للمسؤولين بطلب إدخال تصحيحات على الأخبار.

وبموجب القانون في قطر، يمكن تعليق صدور المطبوعات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في حال نشرت أخبارا تعتبر أنها تتعارض مع المصلحة العامة.

وأضاف غيلمور أنه أثار تلك المخاوف مع وزارة الخارجية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، التي تعقد مؤتمرا مدته يومان تحت عنوان وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء.

وأكد أن حرية التعبير هي جزء مهم من الطريقة التي ينظر فيها الاتحاد الأوروبي إلى حقوق الإنسان.

وأبدى مخاوفا بشأن قانون منع الجرائم الإلكترونية الذي صدر في عام 2014، والذي يقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات لأي شخص يدان بتأسيس منصة رقمية لـ أخبار مزيفة، ولم يتم تعريف ما هي الأخبار المزيفة، في ذلك القانون، وشددت هذه العقوبة إلى خمس سنوات مؤخرا.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
تمام .. .. عزل باالهواء الطلق ..
ابو محمد
الله يرحمهم ...
لا يهمونك انا مجنونك
رح انشط بفلسطين ابرك لك
بلبل البحر
حكم تربية الكلاب: اتفق الفقهاء على أنّه لا يجوز اقتناء وتربية الكلاب إلا إذا كانت هنالك حاجة لذلك، وقد حدّد الفقهاء الحالات التي تجوز فيها تربية الكلاب، وهي: كلب الماشية الذي يقوم على حراستها من السباع والضباع والذئاب. كلب الزرع من المواشي والأغنام وغيرها. كلب الصيد الذي ينتفع به الصائد في صيده. الدليل على ما سبق ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَنِ اتَّخَذ كلبًا، إلا كلبَ ماشيةٍ أو صيدٍ أو زرعٍ، انتَقَص من أجرِه كلَّ يومٍ قِيراطٌ، قال الزُّهرِيُّ: فذُكِر لابنِ عُمَرَ قولُ أبي هُرَيرَةَ، فقال: يَرحَمُ اللهُ أبا هُرَيرَةَ، كان صاحبَ زرعٍ)
ابو محمد
رحمهم الله .. آمين ..

أخر الأخبار

شاهد.. سوق الخضار المؤقت الذي استحدثته أمانة المدينة بجوار العالية مول 
شاهد.. سوق الخضار المؤقت الذي استحدثته أمانة المدينة بجوار العالية مول 
Time منذ دقيقة Views 1037
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التونسية
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التونسية
Time منذ 5 دقائق Views 1112
موعد بدء ملء خزان سد النهضة
موعد بدء ملء خزان سد النهضة
Time منذ 7 دقائق Views 1194
أمريكا تشكف عن معلومات تشير إلى هجوم محتمل مدعوم من إيران في العراق‎
أمريكا تشكف عن معلومات تشير إلى هجوم محتمل مدعوم من إيران في العراق‎
Time منذ 12 دقيقة Views 1314
صورة تاريخية نادرة لـ 5 من أعيان الأفلاج تخطف الأنظار
صورة تاريخية نادرة لـ 5 من أعيان الأفلاج تخطف الأنظار
Time منذ 17 دقيقة Views 1376
الأهلي يرفض مطالب أحمد فتحي " المبالغ فيها" وانقسام حول موقف اللاعب
الأهلي يرفض مطالب أحمد فتحي " المبالغ فيها" وانقسام حول موقف اللاعب
Time منذ 19 دقيقة Views 1293
بصورة نادرة.. الأمير سعود الفيصل "ترند"
بصورة نادرة.. الأمير سعود الفيصل "ترند"
Time منذ 21 دقيقة Views 1647
حسن الصبحان : أتحدى كل الاندية عدى الهلال
حسن الصبحان : أتحدى كل الاندية عدى الهلال
Time منذ 23 دقيقة Views 179
الصحة تحث على استخدام تطبيقات التوصيل للتسوق
الصحة تحث على استخدام تطبيقات التوصيل للتسوق
Time منذ 30 دقيقة Views 1400
ياسر القحطاني : الهلال وحشني ولابد من حسم مصير الدوري السعودي
ياسر القحطاني : الهلال وحشني ولابد من حسم مصير الدوري السعودي
Time منذ 31 دقيقة Views 192