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الأعداد السابقة للصحيفة

سقوط صواريخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد

Time منذ شهر
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سقوط صواريخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد

وكالات (صدى):
أفاد مصدر عسكري أمريكي، بسقوط عدة صواريخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وسمع شهود عيان أصوات دوي عدة انفجارات في العاصمة العراقية قرابة الساعة الثالثة والنصف بعيد منتصف الليل، تبعها أصوات تحليق طائرات في سماء المنطقة.

ودوّت أصوات صفارات الانذار في أنحاء مجمع السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصّنة، وفقا للمصدر الأمريكي.

يذكر أن السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد تضم قوات أمريكية في العراق، تعرضت إلى 19 هجوما صاروخيا منذ نهاية اكتوبر الماضي.

ولم يتبين جهة الهجوم الصاروخي، فيما تتهم واشنطن الفصائل الشيعية المسلّحة والمقرّبة من إيران بالوقوف خلف الضربات التي تستهدف جنودها ومقرّاتها.

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أحدث التعليقات

العدناني
عزل الفيروس اولى المراحل بقي معرفة التركيب الجيني وانبات الاجسام المضادة الله اكبر الله يقويكم
البرفسور حنس
المسلمين سواسيه كاسنان المشط... لاكن ابك... قوحه بسطويسي أولى بلحم توورره🐃...
العدناني
جدع
زائر
حسبي الله ونعم الوكيل .. البقره تتألم وهذا يصور ويضحك
ابومهند
وش علينامنك جعلك تاكلين تبن

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