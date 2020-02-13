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بالفيديو..وزيرة كويتية تنفعل على مسؤول بموقع كارثة الانهيار الأرضي

Time منذ شهرين
Views 6793
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بالفيديو..وزيرة كويتية تنفعل على مسؤول بموقع كارثة الانهيار الأرضي

خالد الظفيري (صدى):
على خلفية كارثة انهيار أرضي في مشروع مدينة المطلاع السكني في الكويت، انتقلت وزيرة شؤون الإسكان الكويتية الدكتورة رنا الفارس إلى مكان الانهيار، وأمرت بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الحادث.

وظهرت الوزيرة في مقطع فيديو متداول، من موقع الانهيار، منفعلة على أحد المسؤولين لعد التزامه بمتطلبات الأمن والسلامة.

وشددت الفارس على ضرورة سرعة الانتهاء من التحقيق لتحديد أوجه القصور ومحاسبة المسؤول في حال ثبت الإهمال.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد نقل تعازيه إلى أسر العمال ضحايا الحادث.

يذكر أن الإدارة العامة للإطفاء بالكويت، أعلنت أن حصيلة من لقوا مصرعهم في الحادث بلغ 4 عمال من أصل 10 انهارت عليهم كتل رملية في مشروع مدينة المطلاع السكنية، الذي تنفذه شركة صينية.

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
هههههه...لست محرومة.والله مدري يمكن القرنقش خلص اجل لو على الازمات المالية .كنت قد شبعت موت .لكن عمري بيد الله .
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
ابو عمار
الله يكون بعونهم
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله لايبلانا

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