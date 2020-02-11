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الأعداد السابقة للصحيفة

«دمية الحمدين» فيصل القاسم يروج للصهيونية بكل وقاحة

Time منذ شهر
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«دمية الحمدين» فيصل القاسم يروج للصهيونية بكل وقاحة

نايف السالم (صدى):
هاجمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مساء الاثنين، مذيع قناة الجزيرة القطرية فيصل القاسم، بعد مدحه للمشروع الصهيوني ومواقفه المعادية للشعب الفلسطيني؟

وقال رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، محمد اللحام، إن نقابة الصحفيين سوف تراسل إدارة قناة الجزيرة القطرية مطالبة بطرد فيصل القاسم لما يشكله من خطر على الوعي القومي لما تحمله تصريحاته من إساءة للشعب العربي وللرسالة الإعلامية النبيلة.

وأضاف اللحام: أن قاسم يروج للحركة الصهيونية بكل وقاحة، مما يؤهله للانضمام لقائمة العار التي سبقه إليها بعض المنبطحين والخونة.

وأكد اللحام أن نقابة الصحفيين السوريين أعربت عن دعمها لموقف نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن رموز الاحتلال الإسرائيلي تلقف تغريدة الفيصل والتغني بها مثلما فعل الناطق باسم رئيس وزراء منظومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عوفر جندلمان وكذلك الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي ادرعي واللذان عبرا عن الإشادة بالقاسم وبتغريدته بينما لعنه كل حر وشريف.

وكان مذيع الجزيرة قد صرح مسبقا بقوله: إن غالبية العرب إذا أرادوا أن يشتموك يصفونك بالصهيوني، مع العلم أن أنجح مشروع في القرن الماضي والحاضر هو المشروع الصهيوني.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
تمام .. .. عزل باالهواء الطلق ..
ابو محمد
الله يرحمهم ...
لا يهمونك انا مجنونك
رح انشط بفلسطين ابرك لك
بلبل البحر
حكم تربية الكلاب: اتفق الفقهاء على أنّه لا يجوز اقتناء وتربية الكلاب إلا إذا كانت هنالك حاجة لذلك، وقد حدّد الفقهاء الحالات التي تجوز فيها تربية الكلاب، وهي: كلب الماشية الذي يقوم على حراستها من السباع والضباع والذئاب. كلب الزرع من المواشي والأغنام وغيرها. كلب الصيد الذي ينتفع به الصائد في صيده. الدليل على ما سبق ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَنِ اتَّخَذ كلبًا، إلا كلبَ ماشيةٍ أو صيدٍ أو زرعٍ، انتَقَص من أجرِه كلَّ يومٍ قِيراطٌ، قال الزُّهرِيُّ: فذُكِر لابنِ عُمَرَ قولُ أبي هُرَيرَةَ، فقال: يَرحَمُ اللهُ أبا هُرَيرَةَ، كان صاحبَ زرعٍ)
ابو محمد
رحمهم الله .. آمين ..

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