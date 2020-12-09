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" التحالف " يعترض زورقين مفخخين للحوثي

Time منذ ساعة
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" التحالف " يعترض زورقين مفخخين للحوثي

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف البحرية رصدت مساء أمس الأربعاء (09 ديسمبر 2020م) محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

وأضاف العميد المالكي أنه تم تدمير الزورقين المفخخين اللذين يمثلان تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وبيّن العميد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وكذلك انتهاكٍ لنصوص اتفاق(ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة.

وشدّد العميد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
لا فتاوي هيئة كبار العلماء عاجبتك ولا سياسة حكام البلد عاجبتك ولا الوزراء عاجبينك ولا ادارات البلد عاجبتك ولا الجريدة اللي معطيتك مجال ورازتك يالطرش عاجبتك الكل تسفه اراءهم وتراهم دون يالدون تذرني بالصومالية الهان عمر التي تريد ادراة امريكا بالطريقة الصومالية مو انت المدغشقري اياه اللي قبل دقايق تتافف على وزير التعليم وتحاول تتسقطه وتلزمه بفهمك الاعوج لتصريحاته معليش مشها لهم طاح عمرك وسع بالك واحلم علينا عارفين ان الحالة عندك انت وربعك متازمة لكن نعذرك لانك ماتعرف ولن تعرف انت وكل المشردين مدى غلى بلدتنا عندنا
عدو الخونة
ابن المتعة مضايقك ترمب بالحيل لانه لاعن ابو سنسفيل اسيادك المجوس وتريد جمهورية الهان وطليب الفسطينية يفشون غللك وحقدك على السعودية والسعوديين.... استمر ونادي معك الطرش المدغشقري القرشي الخزرجي اليماني العدناني يتوحم معك الى ان تزهق اروحكم لانه متواجد معك شكلكم قاعدين تبادلون انت واياه
عدو الخونة
معليش يالطرش شكلي وجعتك
ابو فهد
ههههه الزعيقيات منقهرررري لأنها سددت ههههه وش صار على احتجاجكم يامطرود اسيا ولا وضعت الميت هههههه العالمي يسيرر وصحافة مطرود اسيا ....... 😁
abdul
وراء**

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