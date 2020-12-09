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موعد إعادة رسوم طلاب التعليم الموازي بجامعة الباحة

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موعد إعادة رسوم طلاب التعليم الموازي بجامعة الباحة

الباحة (صدى):
أعلنت جامعة الباحة أنه سيتم البدء في إعادة رسوم التعليم الموازي للطلاب والطالبات الملتحقين والمتخرجين من برامج التجسير -الدبلوم - الماجستير للدفعات منذ عام 1434هـ حتى 1438هـ، في منتصف الأسبوع القادم.

وحددت الجامعة الثلاثاء القادم موعدًا لبدء الصرف الذي يستمر حتى الاثنين الذي يليه.

وأوضحت الجامعة أن شروط استلام المستحقات تشمل، إحضار وثائق إثبات الشخصية، أو وكالة شرعية عند عدم الحضور، مع صورة للوكالة والأصل للمطابقة، والالتزام بالمواعيد المحددة بالجدول، وعدم الحضور في غير الموعد المحدد، والالتزام بلبس الكمامات، والتباعد الاجتماعي.

ويأتي ذلك بعد أحكام قضائية اكتسبت القطعية على الجامعة، انتظر بعدها المطالبون سنوات.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لقد أمضينا 60 عاما تدرس وندرس أفكار رياضية على أنها حقائق علمية مثبتة وهي مجربة لا أكثر
شبح
والله اصل مستحيل تقدر تجيب قول باي فريق حتى درجة ثالثة هزولت ومسخرة صحيح
د محمد ماجد بخش
جميع التمثيلات الإلكترونية في الذرة هي درجات تمثيل مجموع الذرات العددية المكافئة لدرجة مغناطيسية الكتلة ممثلة بوحدات العناصر العددية الافتراضية المحددة لنماء تمثيل زيادة الكتلة مع درجة الفراغ المحوري العددي المكافيء المنتظم الممثل والموظف التمثيل المكافيء لدرجة ثقل المركز الممثل للمجموع بدلالة الكتل النسبية العددية المتعددة والمتقلبة بحسب الدرجة الممثلة للوحدة المعنية لوحدة المجموع الممثلة بوحدات تمثيل بناء ثقل وحدة المركز وذرة عنصر التمثيل لوحدة العنصر الممثلة للوحدات المغناطيسية.
شبح
والله ماله شغل بالكورة ولاة عنده أساسيات الكورة فساد وسمسرة وسرقة ملايين من تحت وفوق الطاولة هذا حده بلايستيشن وبالياردو . وماكثرهم فاشلين ممادو عمر هوساوي وفي الأهلي والاتحاد وو ووو سكرتية وحراس بوابات وفجأة ملاييين
شبح
والله ماله شغل بالكورة ولاة عنده أساسيات الكورة فساد وسمسرة وسرقة ملايين من تحت وفوق الطاولة هذا حده بلايستيشن وبالياردو . وماكثرهم فاشلين ممادو عمر هوساوي وفي الأهلي والاتحاد وو ووو سكرتية وحراس بوابات وفجأة ملاييين

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