موعد إعادة رسوم طلاب التعليم الموازي بجامعة الباحة

الباحة (صدى):
أعلنت جامعة الباحة أنه سيتم البدء في إعادة رسوم التعليم الموازي للطلاب والطالبات الملتحقين والمتخرجين من برامج التجسير -الدبلوم - الماجستير للدفعات منذ عام 1434هـ حتى 1438هـ، في منتصف الأسبوع القادم.
وحددت الجامعة الثلاثاء القادم موعدًا لبدء الصرف الذي يستمر حتى الاثنين الذي يليه.
وأوضحت الجامعة أن شروط استلام المستحقات تشمل، إحضار وثائق إثبات الشخصية، أو وكالة شرعية عند عدم الحضور، مع صورة للوكالة والأصل للمطابقة، والالتزام بالمواعيد المحددة بالجدول، وعدم الحضور في غير الموعد المحدد، والالتزام بلبس الكمامات، والتباعد الاجتماعي.
ويأتي ذلك بعد أحكام قضائية اكتسبت القطعية على الجامعة، انتظر بعدها المطالبون سنوات.