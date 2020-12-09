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بالفيديو..السويكت: هناك أخطاء تحكيمية تؤثر على النتائج وأنا تحت رحمة المخرج!

Time منذ 46 دقيقة
Views 1509
بالفيديو..السويكت: هناك أخطاء تحكيمية تؤثر على النتائج وأنا تحت رحمة المخرج!

ماجد محمد (صدى):
صرح رئيس نادي النصر صفوان السويكت، بأن أزمته مع المخرج الذي يقوم بعرض اللقطات، مؤكدا أنه ليس ممن يؤيد نظرية المؤامرة ولكن هناك أخطاء تحكيمية تؤثر على نتائج المباريات.

وقال السويكت: " رئيس الاتحاد السعودي يقول كلام ورئيس لجنة الحكام يقول كلام، سؤالي أين الحقيقة، ومن المسؤول عن عرض اللقطات على حكم الفار " .

وأضاف: " أنا تحت رحمة المخرج يعرض اللي يريده ويحذف اللي يريده، من اللي يحاسب المخرج، يشرعن أخطاء الحكام الواضحة " مشيرًا إلى مباراة النصر والاتفاق مؤكًا أن لمسة اليد واضحة وضح النهار.

وتابع: " وصل الأمر أن المدرب فيتوريا يتحدث بعد المباراة عن الناقل ومشكلة عرض اللقطات يفصل البث، ويتحججوا بحدوث خطأ فني سبحان الله ما يحدث الخطأ غير وهو يتكلم عن المخرج " .

ولا تزال الأجواء متوترة داخل نادي النصر، الذي يعاني مؤخرا العديد من المشاكل بسبب سوء النتائج.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لقد أمضينا 60 عاما تدرس وندرس أفكار رياضية على أنها حقائق علمية مثبتة وهي مجربة لا أكثر
شبح
والله اصل مستحيل تقدر تجيب قول باي فريق حتى درجة ثالثة هزولت ومسخرة صحيح
د محمد ماجد بخش
جميع التمثيلات الإلكترونية في الذرة هي درجات تمثيل مجموع الذرات العددية المكافئة لدرجة مغناطيسية الكتلة ممثلة بوحدات العناصر العددية الافتراضية المحددة لنماء تمثيل زيادة الكتلة مع درجة الفراغ المحوري العددي المكافيء المنتظم الممثل والموظف التمثيل المكافيء لدرجة ثقل المركز الممثل للمجموع بدلالة الكتل النسبية العددية المتعددة والمتقلبة بحسب الدرجة الممثلة للوحدة المعنية لوحدة المجموع الممثلة بوحدات تمثيل بناء ثقل وحدة المركز وذرة عنصر التمثيل لوحدة العنصر الممثلة للوحدات المغناطيسية.
شبح
والله ماله شغل بالكورة ولاة عنده أساسيات الكورة فساد وسمسرة وسرقة ملايين من تحت وفوق الطاولة هذا حده بلايستيشن وبالياردو . وماكثرهم فاشلين ممادو عمر هوساوي وفي الأهلي والاتحاد وو ووو سكرتية وحراس بوابات وفجأة ملاييين
شبح
والله ماله شغل بالكورة ولاة عنده أساسيات الكورة فساد وسمسرة وسرقة ملايين من تحت وفوق الطاولة هذا حده بلايستيشن وبالياردو . وماكثرهم فاشلين ممادو عمر هوساوي وفي الأهلي والاتحاد وو ووو سكرتية وحراس بوابات وفجأة ملاييين

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