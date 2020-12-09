بالفيديو..السويكت: هناك أخطاء تحكيمية تؤثر على النتائج وأنا تحت رحمة المخرج!

ماجد محمد (صدى):
صرح رئيس نادي النصر صفوان السويكت، بأن أزمته مع المخرج الذي يقوم بعرض اللقطات، مؤكدا أنه ليس ممن يؤيد نظرية المؤامرة ولكن هناك أخطاء تحكيمية تؤثر على نتائج المباريات.
وقال السويكت: " رئيس الاتحاد السعودي يقول كلام ورئيس لجنة الحكام يقول كلام، سؤالي أين الحقيقة، ومن المسؤول عن عرض اللقطات على حكم الفار " .
وأضاف: " أنا تحت رحمة المخرج يعرض اللي يريده ويحذف اللي يريده، من اللي يحاسب المخرج، يشرعن أخطاء الحكام الواضحة " مشيرًا إلى مباراة النصر والاتفاق مؤكًا أن لمسة اليد واضحة وضح النهار.
وتابع: " وصل الأمر أن المدرب فيتوريا يتحدث بعد المباراة عن الناقل ومشكلة عرض اللقطات يفصل البث، ويتحججوا بحدوث خطأ فني سبحان الله ما يحدث الخطأ غير وهو يتكلم عن المخرج " .
ولا تزال الأجواء متوترة داخل نادي النصر، الذي يعاني مؤخرا العديد من المشاكل بسبب سوء النتائج.
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