تعرف على الأندية المتأهلة لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

وكالات (صدى):
حقق ريال مدريد الإسباني فوزا ثمينا على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني 2-0 يوم الأربعاء في الجولة السادسة بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى عشر نقاط، ليتربع على صدارة المجموعة ويصعد لدور الستة عشر.
كما خطف أتلتيكو مدريد الإسباني بطاقة العبور الى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه بنتيجة 2-صفر على مضيفه سالزبورغ النمساوي.
وحجز أتالانتا الإيطالي ثاني بطاقات دور الـ16 بدوري الأبطال في المجموعة الرابعة رفقة ليفربول الإنجليزي، بعد أن أسقط مضيفه أياكس أمستردام الهولندي بهدف نظيف.
كما احتفل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بتأهله لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه الكبير 5-1 على ضيفه باشاكشهير التركي، في المباراة التي استؤنفت فعالياتها الأربعاء.
وجاءت الأندية المتأهلة لدور الـ 16 من دوري الأبطال على النحو التالي:
المجموعة الأولى: بايرن ميونخ ، أتلتيكو مدريد
المجموعة الثانية: ريال مدريد ، بوروسيا مونشنجلادباخ
المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي ، بورتو
المجموعة الرابعة: ليفربول ، أتالانتا
المجموعة الخامسة: تشيلسي ، إشبيلية
المجموعة السادسة: بوروسيا دورتموند ، لاتسيو
المجموعة السابعة: يوفنتوس ، برشلونة
المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان ، لايبزيج