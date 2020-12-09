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" الجندرما " تقتل طفلًا سوريًا حاول دخول الأراضي التركية

Time منذ ساعة
Views 1718
" الجندرما " تقتل طفلًا سوريًا حاول دخول الأراضي التركية

أنقرة (صدى):
عثر الأهالي على جثة طفل سوري، ملقاة شمالي عفرين قرب الحدود مع تركيا، بعدما تعرض لإطلاق نار على يد قوات " الجندرما التركية "، أثناء محاولته دخول الأراضي التركية.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في أكتوبر الماضي، استشهاد طفل برصاص حرس الحدود التركي " الجندرما " خلال محاولته دخول الأراضي التركية.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع عدد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات الجندرما منذ انطلاق الثورة السورية إلى 460 مدني، من بينهم 82 طفلا دون الثامنة عشر، و44 مواطنة فوق سن الـ18.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لقد أمضينا 60 عاما تدرس وندرس أفكار رياضية على أنها حقائق علمية مثبتة وهي مجربة لا أكثر
شبح
والله اصل مستحيل تقدر تجيب قول باي فريق حتى درجة ثالثة هزولت ومسخرة صحيح
د محمد ماجد بخش
جميع التمثيلات الإلكترونية في الذرة هي درجات تمثيل مجموع الذرات العددية المكافئة لدرجة مغناطيسية الكتلة ممثلة بوحدات العناصر العددية الافتراضية المحددة لنماء تمثيل زيادة الكتلة مع درجة الفراغ المحوري العددي المكافيء المنتظم الممثل والموظف التمثيل المكافيء لدرجة ثقل المركز الممثل للمجموع بدلالة الكتل النسبية العددية المتعددة والمتقلبة بحسب الدرجة الممثلة للوحدة المعنية لوحدة المجموع الممثلة بوحدات تمثيل بناء ثقل وحدة المركز وذرة عنصر التمثيل لوحدة العنصر الممثلة للوحدات المغناطيسية.
شبح
والله ماله شغل بالكورة ولاة عنده أساسيات الكورة فساد وسمسرة وسرقة ملايين من تحت وفوق الطاولة هذا حده بلايستيشن وبالياردو . وماكثرهم فاشلين ممادو عمر هوساوي وفي الأهلي والاتحاد وو ووو سكرتية وحراس بوابات وفجأة ملاييين
شبح
والله ماله شغل بالكورة ولاة عنده أساسيات الكورة فساد وسمسرة وسرقة ملايين من تحت وفوق الطاولة هذا حده بلايستيشن وبالياردو . وماكثرهم فاشلين ممادو عمر هوساوي وفي الأهلي والاتحاد وو ووو سكرتية وحراس بوابات وفجأة ملاييين

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