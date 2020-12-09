" الجندرما " تقتل طفلًا سوريًا حاول دخول الأراضي التركية

أنقرة (صدى):
عثر الأهالي على جثة طفل سوري، ملقاة شمالي عفرين قرب الحدود مع تركيا، بعدما تعرض لإطلاق نار على يد قوات " الجندرما التركية "، أثناء محاولته دخول الأراضي التركية.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في أكتوبر الماضي، استشهاد طفل برصاص حرس الحدود التركي " الجندرما " خلال محاولته دخول الأراضي التركية.
وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع عدد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات الجندرما منذ انطلاق الثورة السورية إلى 460 مدني، من بينهم 82 طفلا دون الثامنة عشر، و44 مواطنة فوق سن الـ18.