" العرفج " يكشف سر الفوز الدائم للهلال ويُفصح عن أسباب الهزائم الموجعة للنصر " فيديو " 

نواف السالم (صدى):
قال عامل المعرفة أحمد العرفج، إن فريق نادي الهلال يفوز دائما لأنه يدرك حقيقة قانون الجذب، موضحا:" الهلال يختصر أهدافه في الحصول على البطولات ".
ولفت " العرفج " خلال حواره عبر برنامج " يا هلا " إلى أسباب الخسارة المتكررة للنصر:" النصر تفكيره مشتت لا يركز على البطولة "، ويأتي ذلك بعد الهزيمة المذلة للنصر أمام الهلال في كأس الملك وديربي الرياض.
وكان العرفج ذكر في تصريحات سابقة أنه لسنا في حاجة لجماعة الإخوان المسلمين، موضحاً أننا في دولة تحكم بشرع الله، والجميع فيها متساوون أمام القانون.
و أشار " العرفج " إلى أننا كنا نذهب إلى العالم والعالم صار يأتي علينا في فعاليات عالمية مثل فورميلا1، وشتاء المملكة، مؤكداً أن الرصد الآلي للمسارات وقفة طال انتظارها مع من يتخطون رقاب الناس على الطرقات.