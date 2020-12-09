نصيحة مثيرة من "النمر" بشأن مرافقة المريض في المستشفى 

علي القحطاني (صدى):
وجه الاستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، نصيحة هامة بعدم مرافقة المريض في المستشفى.
وأضاف " النمر ":" " أم دميعة " برجاء لا ترافق المريض في المستشفى حتى لا تؤثر على معنوياته ونفسيته ".
وكان وجَّه النمر، بعث نصيحة لكبار السن؛ في ظل ضعف العضلات عند بعضهم، قائلا:" بعض كبار السن يكون لديهم ضعف في العضلات ولا يستطيعون التوازن جيدًا، فعلى أهل المريض وضع مانع انزلاق على أرضية دورة المياه ومرافقتهم عند المشي أو الاستحمام خوفًا من السقوط وكسر عظم الفخذ أو الحوض ".