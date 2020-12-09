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خطوات تغيير رقم الجوال المستخدم في منصة "أبشر" 

Time منذ ساعة
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خطوات تغيير رقم الجوال المستخدم في منصة "أبشر" 

الرياض (صدى):
كشفت منصة أبشر، آلية عن خطوات تغيير رقم الجوال المستخدم في المنصة لتسجيل الدخول على الحساب الشخصي.

وأضافت منصة أبشر، أن هناك حالتين لتغيير رقم الجوال المسجل في المنصة، مبينة أن الحالة الأولى تتمثل في أن رقم الجوال القديم متاح لديك ويمكنك الدخول على حسابك لكن تريد تغييره وذلك يكون عبر إتباع الخطوات التالية:-تسجيل الدخول على منصة أبشر عبر الرابط التالي (من هنا)، اختيار معلومات المستخدم.

وتضمنت الخطوات أيضا: قم بإدخال المعلومات المطلوبة ورقم الجوال الجديد، اضغط على حفظ، ادخل رمز التحقق المرسل على الرقم الجديد.

أردفت منصة أبشر  أن الحالة الثانية تتمثل في أن رقم الجوال القديم لا يمكن استخدامه لتسجيل الدخول على حسابك في منصة أبشر؛ لأنه ملغي أو مفقود، وفي هذه الحالة يمكن تغيير الرقم في منصة أبشر للدخول على الحساب الشخصي، من خلال الخطوات التالية: قم بزيارة أحد مواقع أجهز أبشر للخدمة الذاتية، اختار تحديث رقم الجوال وقم بإتمام الخطوات.

وشملت الخطوات: قم بتسجيل الدخول على حسابك في منصة أبشر من خلال رمز التحقق على رقم الجوال الجديد.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حط رجلك احسن من ترضخبك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كيف
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كيف
🚴‍♀️
يمقن والعلم عن فطيحان.. الي يشري فروه يربح سفره لحوللي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا

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