باريس سان جيرمان يفوز على باشاك بخماسية

وكالات (صدى):
فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على نظيره إسطنبول باشاك شهير التركي، بخمسة أهداف مقابل هدف، على ملعب الأول، ضمن منافسات الجولة الختامية بدوري أبطال أوروبا.
وبدأ الفريق بالهجوم والضغط المكثف، ومع الدقيقة الـ21 من عمر المباراة نجح نيمار في الهدف الأول، في حين تمكن البرازيلي نيمار من أحراز الثاني.
وفى الدقيقة الـ42 حصل الفريق الفرنسي، على ضربة، لينجح في تسديدها اللاعب كيليان مبابي.
ونجح نيمار في أحراز الهدف الرابع عن طريق تسديدة، بيحرز اللاعب محمد توبال، في الهدف الأول للفريق التركي، ليتمكن كيليان مبابي من أحراز الهدف الخامس لفريقه.