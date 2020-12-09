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باريس سان جيرمان يفوز على باشاك بخماسية

Time منذ 25 دقيقة
Views 1289
باريس سان جيرمان يفوز على باشاك بخماسية

وكالات (صدى):
فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على نظيره إسطنبول باشاك شهير التركي، بخمسة أهداف مقابل هدف، على ملعب الأول، ضمن منافسات الجولة الختامية بدوري أبطال أوروبا.

وبدأ الفريق بالهجوم والضغط المكثف، ومع الدقيقة الـ21 من عمر المباراة نجح نيمار في الهدف الأول، في حين تمكن البرازيلي نيمار من أحراز الثاني.

وفى الدقيقة الـ42 حصل الفريق الفرنسي، على ضربة، لينجح في تسديدها اللاعب كيليان مبابي.

ونجح نيمار في أحراز الهدف الرابع عن طريق تسديدة، بيحرز اللاعب محمد توبال، في الهدف الأول للفريق التركي، ليتمكن كيليان مبابي من أحراز الهدف الخامس لفريقه.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
ممكن مزورة وحاب يتخلص منها
القرشي
طيب في مواطن كان لاعب كرة قدم ومن اشهر من لعبوا على المستطيل ألأخضر الكبتن امين دابو توفى اليوم بعد دخوله في غيبوبة استمرت يومين بسبب ازمة نفسية مر بها بعد وفاة زوجته رحمها الله تعالى . الا يستحقون أبنائه منك أن تواسيهم وأن تقدم لهم العزاء في مصابهم ولا إنت مايهمك غير المصريين فقط ؟ رحمك الله يا ابو محمد وغفر لك ورزقك الفردوس ألأعلى برحمته يارب .
ابن حزم
😂😂😂😂 افا وين الهيبة يا صقر
ابن حزم
ايشفيها زعلانه
🚴‍♀️
دلحونه ما تلاحضون اليوم به خبرين متضادين... خبر من الرياض... ابو محمد وام حميدي متفاهمين ومسوين بوفييه الخبر التاني من جده... واحد مكفخ المكلف حقته بالزوقاق.. والمكلف زادت الطاسه بليله ونشرت الغسيل...

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