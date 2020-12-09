تركي آل الشيخ ينعي رجل المستحيل نبيل فاروق برسالة مؤثرة 

الرياض (صدى):
نعى رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، الكاتب الكبير والشهير برجل المستحيل الدكتور نبيل فاروق الذي وافته المنية اليوم، برسالة مؤثرة.
وقال " آل الشيخ ":" وداعاً د . نبيل فاروق، أشهر كاتب عربى فى فن الرواية البوليسية والخيال العلمي. رحمه الله و غفر له واسكنه فسيح جناته ".
وأضاف:" جمعتني به صداقه وتناقشنا كثيراً وأهداني روايته الأخيرة التي ولدت فكرتها في جلسة عصف ذهني جمعتني به ".
وكان الدكتور نبيل فاروق، توفى اليوم الأربعاء، إثر أزمة قلبية مفاجئة، ويشيع الجثمان غدًا الخميس بعد صلاة الظهر بجامع طلعت مصطفى بالرحاب.
وقالت ريهام فاروق، ابنة الفقيد:" وفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان. إثر أزمة قلبية. نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويغفر له ويسكنه جنة الخلد منزلة النبيين والشهداء والصالحين ".