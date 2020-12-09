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تركي آل الشيخ ينعي رجل المستحيل نبيل فاروق برسالة مؤثرة 

Time منذ 51 دقيقة
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تركي آل الشيخ ينعي رجل المستحيل نبيل فاروق برسالة مؤثرة 

الرياض (صدى):
نعى رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، الكاتب الكبير والشهير برجل المستحيل الدكتور نبيل فاروق الذي وافته المنية اليوم، برسالة مؤثرة.

وقال " آل الشيخ ":" وداعاً د . نبيل فاروق، أشهر كاتب عربى فى فن الرواية البوليسية والخيال العلمي. رحمه الله و غفر له واسكنه فسيح جناته ".

وأضاف:" جمعتني به صداقه وتناقشنا كثيراً وأهداني روايته الأخيرة التي ولدت فكرتها في جلسة عصف ذهني جمعتني به ".

وكان الدكتور نبيل فاروق، توفى اليوم الأربعاء، إثر أزمة قلبية مفاجئة، ويشيع الجثمان غدًا الخميس بعد صلاة الظهر بجامع طلعت مصطفى بالرحاب.

وقالت ريهام فاروق، ابنة الفقيد:" وفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان. إثر أزمة قلبية. نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويغفر له ويسكنه جنة الخلد منزلة النبيين والشهداء والصالحين ".

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أحدث التعليقات

ابن حزم
ممكن مزورة وحاب يتخلص منها
القرشي
طيب في مواطن كان لاعب كرة قدم ومن اشهر من لعبوا على المستطيل ألأخضر الكبتن امين دابو توفى اليوم بعد دخوله في غيبوبة استمرت يومين بسبب ازمة نفسية مر بها بعد وفاة زوجته رحمها الله تعالى . الا يستحقون أبنائه منك أن تواسيهم وأن تقدم لهم العزاء في مصابهم ولا إنت مايهمك غير المصريين فقط ؟ رحمك الله يا ابو محمد وغفر لك ورزقك الفردوس ألأعلى برحمته يارب .
ابن حزم
😂😂😂😂 افا وين الهيبة يا صقر
ابن حزم
ايشفيها زعلانه
🚴‍♀️
دلحونه ما تلاحضون اليوم به خبرين متضادين... خبر من الرياض... ابو محمد وام حميدي متفاهمين ومسوين بوفييه الخبر التاني من جده... واحد مكفخ المكلف حقته بالزوقاق.. والمكلف زادت الطاسه بليله ونشرت الغسيل...

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