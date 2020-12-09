رونالدو يتوعد ريال مدريد بهزيمة ساحقة في دوري الأبطال 

وكالات (صدى):
توعد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، ريال مدريد بهزيمة ساحقة، في إطار نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.
و يأتي ذلك في الوقت الذي أبلغ فيه رونالد أصدقائه في مدريد بأنه يتمنى عدم مواجهة الريال في إطار دور الـ16 من المسابقة الأوروبية، حتى يتسنى له هزيمة فريقه السابق، في المباراة النهائية.
وكان رونالدو نجح في هز شباك برشلونة بالأمس، مرتين، في مباراة انتصار فريقه على ملعب كامب نو، بثلاثية نظيفة.
يذكر أن رونالدو قضى 9 مواسم بين صفوف ريال مدريد، في الفترة من 2009 إلى 2018، قبل أن يشد رحاله إلى مدينة تورينو، حيث انتقل إلى يوفنتوس بـ114 مليون يورو.