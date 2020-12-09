الأعداد السابقة للصحيفة

رونالدو يتوعد ريال مدريد بهزيمة ساحقة في دوري الأبطال 

Time منذ ساعة
Views 1708
رونالدو يتوعد ريال مدريد بهزيمة ساحقة في دوري الأبطال 

وكالات (صدى):
توعد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، ريال مدريد بهزيمة ساحقة، في إطار نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

و يأتي ذلك في الوقت الذي أبلغ فيه رونالد أصدقائه في مدريد بأنه يتمنى عدم مواجهة الريال في إطار دور الـ16 من المسابقة الأوروبية، حتى يتسنى له هزيمة فريقه السابق، في المباراة النهائية.

وكان رونالدو نجح في هز شباك برشلونة بالأمس، مرتين، في مباراة انتصار فريقه على ملعب كامب نو، بثلاثية نظيفة.

يذكر أن رونالدو قضى 9 مواسم بين صفوف ريال مدريد، في الفترة من 2009 إلى 2018، قبل أن يشد رحاله إلى مدينة تورينو، حيث انتقل إلى يوفنتوس بـ114 مليون يورو.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
ممكن مزورة وحاب يتخلص منها
القرشي
طيب في مواطن كان لاعب كرة قدم ومن اشهر من لعبوا على المستطيل ألأخضر الكبتن امين دابو توفى اليوم بعد دخوله في غيبوبة استمرت يومين بسبب ازمة نفسية مر بها بعد وفاة زوجته رحمها الله تعالى . الا يستحقون أبنائه منك أن تواسيهم وأن تقدم لهم العزاء في مصابهم ولا إنت مايهمك غير المصريين فقط ؟ رحمك الله يا ابو محمد وغفر لك ورزقك الفردوس ألأعلى برحمته يارب .
ابن حزم
😂😂😂😂 افا وين الهيبة يا صقر
ابن حزم
ايشفيها زعلانه
🚴‍♀️
دلحونه ما تلاحضون اليوم به خبرين متضادين... خبر من الرياض... ابو محمد وام حميدي متفاهمين ومسوين بوفييه الخبر التاني من جده... واحد مكفخ المكلف حقته بالزوقاق.. والمكلف زادت الطاسه بليله ونشرت الغسيل...

أخر الأخبار

خطوات تغيير رقم الجوال المستخدم في منصة "أبشر" 
خطوات تغيير رقم الجوال المستخدم في منصة "أبشر" 
Time منذ 3 دقائق Views 1112
رئيس الأهلي يجتمع بلاعبيه قبل مواجهة النصر
رئيس الأهلي يجتمع بلاعبيه قبل مواجهة النصر
Time منذ 16 دقيقة Views 1298
"قوة الواجب المختلطة" تضبط 910 كجم من الحشيش المخدر
"قوة الواجب المختلطة" تضبط 910 كجم من الحشيش المخدر
Time منذ 21 دقيقة Views 1127
باريس سان جيرمان يفوز على باشاك بخماسية
باريس سان جيرمان يفوز على باشاك بخماسية
Time منذ 25 دقيقة Views 1284
رؤى الصبان ناويه تصير شيف
رؤى الصبان ناويه تصير شيف
Time منذ 28 دقيقة Views 415
سيلفي ومزح خلف الكواليس
سيلفي ومزح خلف الكواليس
Time منذ 29 دقيقة Views 273
تحط مكياج وهي تسوق
تحط مكياج وهي تسوق
Time منذ 31 دقيقة Views 292
تفاصيل لائحة نظام الأحداث: حظر استخدام القيود بعد القبض عليهم
تفاصيل لائحة نظام الأحداث: حظر استخدام القيود بعد القبض عليهم
Time منذ 42 دقيقة Views 1526
تركي آل الشيخ ينعي رجل المستحيل نبيل فاروق برسالة مؤثرة 
تركي آل الشيخ ينعي رجل المستحيل نبيل فاروق برسالة مؤثرة 
Time منذ 50 دقيقة Views 1754
شاهد.. لحظة القبض على الشخص المعتدي على سيدة أثناء خروجها من مصعد بجدة 
شاهد.. لحظة القبض على الشخص المعتدي على سيدة أثناء خروجها من مصعد بجدة 
Time منذ ساعة Views 3498