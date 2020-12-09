الأرجنتيني غوميز سينتقل إلى النصر في حالة واحدة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير إيطالية، أن الأرجنتيني أليخاندرو غوميز، قائد أتالانتا الإيطالي، قد ينتقل إلى النصر، في حال خروج فريقه من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وذكرت التقارير أن مباراة أتالانتا وأياكس المقامة على ملعب "أمستردام أرينا" ستكون مفترق طرق لمستقبل الفريق الإيطالي، بسبب الخلافات الموجودة، إذ لا يلعب أتالانتا المواجهة من أجل التأهل إلى دور الـ 16 فحسب، بل تمثل المباراة نقطة تحول في موسمه، وفقًا لقناة " العربية ".
وأضافت التقارير: إذا تمكن أتلانتا من الفوز أو التعادل، فقد تساعد أجواء فرحة التأهل في تخفيف الخلافات الموجودة، على الأقل حتى يناير المقبل، لاسيما بعد التوتر الذي ظهر بين المدرب غاسبريني وقائد الفريق "بابو" غوميز.
وأشارت إلى أن مستقبل غوميز سيتضح بناء على نتيجة مباراة أياكس، وتابعت: إذ خسر الفريق وذهب إلى الدوري الأوروبي، سيكون شرط غوميز إما رحيل المدرب أو رحيله هو، ويبدو أن الأرجنتيني قريبا من الانتقال إلى الدوري السعودي وارتداء شعار النصر.
وكان غوميز قد أحرز 5 أهداف خلال 14 مباراة لأتالانتا في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، وجرى استبداله في 11 لقاء.