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الأرجنتيني غوميز سينتقل إلى النصر في حالة واحدة

Time منذ ساعة
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الأرجنتيني غوميز سينتقل إلى النصر في حالة واحدة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير إيطالية، أن الأرجنتيني أليخاندرو غوميز، قائد أتالانتا الإيطالي، قد ينتقل إلى النصر، في حال خروج فريقه من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت التقارير أن مباراة أتالانتا وأياكس المقامة على ملعب "أمستردام أرينا" ستكون مفترق طرق لمستقبل الفريق الإيطالي، بسبب الخلافات الموجودة، إذ لا يلعب أتالانتا المواجهة من أجل التأهل إلى دور الـ 16 فحسب، بل تمثل المباراة نقطة تحول في موسمه، وفقًا لقناة " العربية ".

وأضافت التقارير: إذا تمكن أتلانتا من الفوز أو التعادل، فقد تساعد أجواء فرحة التأهل في تخفيف الخلافات الموجودة، على الأقل حتى يناير المقبل، لاسيما بعد التوتر الذي ظهر بين المدرب غاسبريني وقائد الفريق "بابو" غوميز.

وأشارت إلى أن مستقبل غوميز سيتضح بناء على نتيجة مباراة أياكس، وتابعت: إذ خسر الفريق وذهب إلى الدوري الأوروبي، سيكون شرط غوميز إما رحيل المدرب أو رحيله هو، ويبدو أن الأرجنتيني قريبا من الانتقال إلى الدوري السعودي وارتداء شعار النصر.

وكان غوميز قد أحرز 5 أهداف خلال 14 مباراة لأتالانتا في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، وجرى استبداله في 11 لقاء.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
ممكن مزورة وحاب يتخلص منها
القرشي
طيب في مواطن كان لاعب كرة قدم ومن اشهر من لعبوا على المستطيل ألأخضر الكبتن امين دابو توفى اليوم بعد دخوله في غيبوبة استمرت يومين بسبب ازمة نفسية مر بها بعد وفاة زوجته رحمها الله تعالى . الا يستحقون أبنائه منك أن تواسيهم وأن تقدم لهم العزاء في مصابهم ولا إنت مايهمك غير المصريين فقط ؟ رحمك الله يا ابو محمد وغفر لك ورزقك الفردوس ألأعلى برحمته يارب .
ابن حزم
😂😂😂😂 افا وين الهيبة يا صقر
ابن حزم
ايشفيها زعلانه
🚴‍♀️
دلحونه ما تلاحضون اليوم به خبرين متضادين... خبر من الرياض... ابو محمد وام حميدي متفاهمين ومسوين بوفييه الخبر التاني من جده... واحد مكفخ المكلف حقته بالزوقاق.. والمكلف زادت الطاسه بليله ونشرت الغسيل...

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