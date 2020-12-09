بالفيديو.. " الشثري " يوضح حكم قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفريضة

علي القحطاني (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، حكم قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفريضة.
وقال " الشثري " خلال حواره عبر برنامج " فتاوي ":" إذا دخل الفجر فلا صلاة إلا المكتوبة، ولكن لو قدر إن الإنسان لم يتمكن من أداء سنة الفجر قبلها فلا بأس على الصحيح أن يصلي سنة الفجر بعد الفريضة ".
وأضاف:" سنة الفجر فيها أجر عظيم وثواب جزيل وكان النبي " صلي الله عليه وسلم " لا يتركها سفرا ولا حضرا ".
واستشهد بالحديث النبوي القائل:" صلوا ركعتي الفجر ولو طاردتكم الخيل "، كما استشهد أيضا بحديث النبي " صلى الله عليه وسلم ":" ركعتي الفجر خير من الدنيا وما عليها ".