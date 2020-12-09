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المرور يحدد الأماكن الممنوع الوقوف بها

Time منذ 33 دقيقة
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المرور يحدد الأماكن الممنوع الوقوف بها

الرياض (صدى):
حددت إدارة المرور الأماكن الممنوع على قائدي المركبات الوقوف بها، حتى لا يكونوا عرضة للعقوبة وفقًا لأنظمة المرور.

وأشارت إدارة المرور إلى الأماكن الممنوع الوقوف بها وتشمل:" كل المواضع ذات إشارات ممنوع الوقوف،  عند أي منعطف أو على قمة طريق أو في ملتقى طرق، على بعد أقل من 7 أمتار من صنابير الإطفاء، على بعد أقل من 20 متر من جسر أو نفق، الشوارع العامة المدهونة أرصفتها باللون الأصفر ".

وكانت إدارة المرور، دعت قائدي مركبات النقل لمرعاة ضوابط السلامة المتعلقة بنقل الحمولات ضمانًا لأمانهم وعدم تعريض الآخرين للخطر.

وأضافت أن قائدي مركبات النقل عند نقل أي حمولة عليهم الالتزام بألا ينتج عنها أي ضرر على الأشخاص أو ضرر بالممتلكات العامة، وألا تتسبب في ضوضاء أو يتطاير منها ما يعرض الغير للخطر أو يضر بالصحة العامة.

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أحدث التعليقات

عبدالرحمن
هذا لو ماهو مريض نفسي يخلوه يدفع قيمه الاضرار اللي تسبب فيها ويروح مع الف سلامه واذا مريض نفسي يودوه شهار الله يشفيه
ابو محمد 😎 ✍️
ايش الإستهتار بأموال النااس ..........؟؟
.M.
حسبي الله ونعم الوكيل فيها اكيد ان الأم الخبيثة اغريت بلمال ودمرت حياة بنتها حسبي الله ونعم الوكيل فيها
زمن انقلبت فيه كل الموازين
عبدالرحمن
فديو طريف ماشي والخسران هو الطفل حج وبيع سبح ماتجي يا يتابع الدروس والمدرس ويستفيد او يتابع سباق الهجن اما الاثنين في وقت واحد فالنتيجه معروفه مسبقا

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