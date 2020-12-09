المرور يحدد الأماكن الممنوع الوقوف بها

الرياض (صدى):
حددت إدارة المرور الأماكن الممنوع على قائدي المركبات الوقوف بها، حتى لا يكونوا عرضة للعقوبة وفقًا لأنظمة المرور.
وأشارت إدارة المرور إلى الأماكن الممنوع الوقوف بها وتشمل:" كل المواضع ذات إشارات ممنوع الوقوف، عند أي منعطف أو على قمة طريق أو في ملتقى طرق، على بعد أقل من 7 أمتار من صنابير الإطفاء، على بعد أقل من 20 متر من جسر أو نفق، الشوارع العامة المدهونة أرصفتها باللون الأصفر ".
وكانت إدارة المرور، دعت قائدي مركبات النقل لمرعاة ضوابط السلامة المتعلقة بنقل الحمولات ضمانًا لأمانهم وعدم تعريض الآخرين للخطر.
وأضافت أن قائدي مركبات النقل عند نقل أي حمولة عليهم الالتزام بألا ينتج عنها أي ضرر على الأشخاص أو ضرر بالممتلكات العامة، وألا تتسبب في ضوضاء أو يتطاير منها ما يعرض الغير للخطر أو يضر بالصحة العامة.