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القبض على 4 أشخاص تورطوا بارتكاب عدد من عمليات النشل وسرقة المنازل

Time منذ ساعة
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القبض على 4 أشخاص تورطوا بارتكاب عدد من عمليات النشل وسرقة المنازل

المدينة المنورة (صدى):
صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على أربعة مواطنين (تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع).

وذلك إثر تورطهم بارتكاب عددٍ من عمليات النشل في أماكن الازدحام، بالإضافة لعمليتي سرقة من المنازل، وقدرت الأموال التي استولوا عليها من ذلك بحوالي (272.250) ريالاً، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

عبدالرحمن
هذا لو ماهو مريض نفسي يخلوه يدفع قيمه الاضرار اللي تسبب فيها ويروح مع الف سلامه واذا مريض نفسي يودوه شهار الله يشفيه
ابو محمد 😎 ✍️
ايش الإستهتار بأموال النااس ..........؟؟
.M.
حسبي الله ونعم الوكيل فيها اكيد ان الأم الخبيثة اغريت بلمال ودمرت حياة بنتها حسبي الله ونعم الوكيل فيها
زمن انقلبت فيه كل الموازين
عبدالرحمن
فديو طريف ماشي والخسران هو الطفل حج وبيع سبح ماتجي يا يتابع الدروس والمدرس ويستفيد او يتابع سباق الهجن اما الاثنين في وقت واحد فالنتيجه معروفه مسبقا

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