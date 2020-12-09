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بشرى سارة لجماهير الهلال قبل مواجهة الوحدة 

Time منذ ساعة
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بشرى سارة لجماهير الهلال قبل مواجهة الوحدة 

ماجد محمد (صدى):
أشارت تقارير صحفية إلى جاهزية ثلاثي الهلال المصاب لمواجهة الوحدة القادمة في دوي المحترفين، بعد شفائهم من الإصابة.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الوحدة الأحد المقبل، في إطار مواجهات الجولة الثامنة، من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتبين أن الثلاثي " عبدالله المعيوف، حبيب الوطيان، جوستافو كويلار "، جاهزين بعد مشاركاتهم في التدريبات الجماعية اليوم.

وكان المعيوف تغيب عن الهلال، منذ مباراة الاتفاق في الجولة الرابعة، بينما الوطيان وكويلار يغيبان منذ لقاء النصر في نهائي كأس الملك.

يذكر أن الهلال، يحتل صدارة ترتيب دوري المحترفين، برصيد 19 نقطة، بينما يقع الوحدة في المركز 14، بـ6 نقاط، بعد مرور 7 جولات من عمر المسابقة.

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أحدث التعليقات

عبدالرحمن
هذا لو ماهو مريض نفسي يخلوه يدفع قيمه الاضرار اللي تسبب فيها ويروح مع الف سلامه واذا مريض نفسي يودوه شهار الله يشفيه
ابو محمد 😎 ✍️
ايش الإستهتار بأموال النااس ..........؟؟
.M.
حسبي الله ونعم الوكيل فيها اكيد ان الأم الخبيثة اغريت بلمال ودمرت حياة بنتها حسبي الله ونعم الوكيل فيها
زمن انقلبت فيه كل الموازين
عبدالرحمن
فديو طريف ماشي والخسران هو الطفل حج وبيع سبح ماتجي يا يتابع الدروس والمدرس ويستفيد او يتابع سباق الهجن اما الاثنين في وقت واحد فالنتيجه معروفه مسبقا

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