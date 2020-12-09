بشرى سارة لجماهير الهلال قبل مواجهة الوحدة 

ماجد محمد (صدى):
أشارت تقارير صحفية إلى جاهزية ثلاثي الهلال المصاب لمواجهة الوحدة القادمة في دوي المحترفين، بعد شفائهم من الإصابة.
ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الوحدة الأحد المقبل، في إطار مواجهات الجولة الثامنة، من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتبين أن الثلاثي " عبدالله المعيوف، حبيب الوطيان، جوستافو كويلار "، جاهزين بعد مشاركاتهم في التدريبات الجماعية اليوم.
وكان المعيوف تغيب عن الهلال، منذ مباراة الاتفاق في الجولة الرابعة، بينما الوطيان وكويلار يغيبان منذ لقاء النصر في نهائي كأس الملك.
يذكر أن الهلال، يحتل صدارة ترتيب دوري المحترفين، برصيد 19 نقطة، بينما يقع الوحدة في المركز 14، بـ6 نقاط، بعد مرور 7 جولات من عمر المسابقة.