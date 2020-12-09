مريض يلجأ لطريقة غريبة للهروب من مستشفى في الطائف 

الطائف (صدى):
لجأ مريض منوم لطريقة غريبة للهروب من مستشفى بالطائف، فيما هدد بإيذاء نفسه.
وتفصيلا، ورد بلاغا للجهات الأمنية يفيد بمحاولة مريض منوم في مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف الهرب من التنويم، بعد كسره للنافذة، ووقف على حافة شرفة المدخل الرئيسي.
وعلى الفور، الجهات الأمنية والإسعافية البلاغ وقامت بمحاصرة المنطقة، فيما تمكنت من السيطرة على الموقف، وتشخيص الحالة، لتتلقى الرعاية اللازمة.
وسيطرت الجهات الأمنية على الحالة من خلال إنزاله بواسطة وسادة هوائية، كما تم إدخال المريض لقسم الطوارئ، وتبين أنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، ويتلقى الرعاية حالا في جناح التنويم.