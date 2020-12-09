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مريض يلجأ لطريقة غريبة للهروب من مستشفى في الطائف 

Time منذ ساعة
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مريض يلجأ لطريقة غريبة للهروب من مستشفى في الطائف 

الطائف  (صدى):
لجأ مريض منوم لطريقة غريبة للهروب من مستشفى بالطائف، فيما هدد بإيذاء نفسه.

وتفصيلا، ورد بلاغا للجهات الأمنية يفيد بمحاولة مريض منوم في مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف الهرب من التنويم، بعد كسره للنافذة، ووقف على حافة شرفة المدخل الرئيسي.

وعلى الفور، الجهات الأمنية والإسعافية البلاغ وقامت بمحاصرة المنطقة، فيما تمكنت من السيطرة على الموقف، وتشخيص الحالة، لتتلقى الرعاية اللازمة.

وسيطرت الجهات الأمنية على الحالة من خلال إنزاله بواسطة وسادة هوائية، كما تم إدخال المريض لقسم الطوارئ، وتبين أنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، ويتلقى الرعاية حالا في جناح التنويم.

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أحدث التعليقات

عبدالرحمن
هذا لو ماهو مريض نفسي يخلوه يدفع قيمه الاضرار اللي تسبب فيها ويروح مع الف سلامه واذا مريض نفسي يودوه شهار الله يشفيه
ابو محمد 😎 ✍️
ايش الإستهتار بأموال النااس ..........؟؟
.M.
حسبي الله ونعم الوكيل فيها اكيد ان الأم الخبيثة اغريت بلمال ودمرت حياة بنتها حسبي الله ونعم الوكيل فيها
زمن انقلبت فيه كل الموازين
عبدالرحمن
فديو طريف ماشي والخسران هو الطفل حج وبيع سبح ماتجي يا يتابع الدروس والمدرس ويستفيد او يتابع سباق الهجن اما الاثنين في وقت واحد فالنتيجه معروفه مسبقا

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